Компания Lionsgate представила трейлер хоррора «Незнакомцы. Часть третья» ― заключительной части новой трилогии. Премьера состоится 6 февраля 2026 года.
Фильм продолжит историю, начатую в первой части. По сюжету одна из жертв нападения в масках Майя выживает и пытается убежать от преследователей. Но незнакомцы продолжают охоту и не намерены оставлять свою жертву.
По сюжету первой части убийцы настигают Майю и ее возлюбленного Райана, когда те арендовали дом в маленьком городке. В «Незнакомцах-2» маньяки в масках нашли героиню в больнице. В финале между девушкой и Красоткой завязалась драка, после которой Красотка погибла. Судя по трейлеру, в третьей части Майю вынудят стать новой Красоткой.
Главную роль во второй главе вновь исполнила Мадлен Печ («Ривердэйл», «Пункт назначения: Смайл»). В ленте также сыграли Гэбриел Бассо («Предчувствие»), Ричард Брейк («Бэтмен: Начало», «Kingsman: Секретная служба»), обладательница премии «Оскар» Рейчел Шентон («Немое дитя», «Белое золото»), Эма Хорват («Властелин Колец: Кольца власти», «Погребальные байки») и Фрой Гутьеррес («Оборотень», «Жестокое лето», «Голдберги»).
«Незнакомцы» основаны на одноименном фильме 2008 года с Лив Тайлер и Скоттом Спидманом. Режиссером трилогии выступает Ренни Харлин («Охотники за разумом»). Вторая часть вышла в российский прокат 25 сентября 2025 года.