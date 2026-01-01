MTV прекратил вещание в Великобритании клипом «Video Killed the Radio Star»
«Зверополис-2» стал самым кассовым мультфильмом в истории Disney
Франция готовит закон о полном запрете соцсетей для детей до 15 лет
23 малыша родились в подмосковных роддомах в новогоднюю ночь
Финал «Очень странных дел» вызвал технические сбои на Netflix в новогоднюю ночь
Netflix собрал рекордную аудиторию в Рождество благодаря «Очень странным делам»
Умерла испанка, прославившаяся неудачной реставрацией фрески «Пушистый Иисус»
«Ирония судьбы» вошла в список лучших новогодних фильмов по мнению The Guardian
В Италии мужчина, скрываясь от полиции, притворился волхвом в рождественской инсталляции
Астронавт Аманда Нгуен рассказала о депрессии после критики ее полета в космос с Кэти Перри
Данни Рамирес не вернется к роли Мэнни в сериале «Одни из нас»
Россия и Беларусь запустят ночные «Ласточки» между Москвой и Минском
Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году
Суд засекретил подробности убийства режиссера Роба Райнера и его жены
В Дании перестали доставлять бумажные письма
Мэтт Деймон, Джулия Робертс и Дон Чидл снимутся в фильме «14 друзей Оушена»
Умер иллюзионист Эмиль Кио
Джейсон Сигел возвращается к роли психотерапевта в трейлере третьего сезона «Терапии»
Новое здание Московского театра мюзикла будет иметь форму стеклянного куба
Крис Хемсворт во втором тизере фильма «Мстители: Судный день»
Маколей Калкин сказал, что «технически на пенсии» и каждая его роль — последняя
Вышел трейлер финальной серии «Очень странных дел»
Пчелы без жала получили юридические права в Перу
Россияне прочитали в среднем по девять книг за 2025 год
Парализованный китаец разработал систему умной фермы, которая управляется одним пальцем
Британка получит 35 тыс. фунтов стерлингов за отказ в повышении из‑за того, что она женщина
Идрису Эльбе присвоили рыцарский титул
Джордж Клуни и его семья получили французское гражданство

Картину Пикассо стоимостью 1 млн евро разыграют в лотерею за 100 евро за билет

Фото: Eric Park/Unsplash

Благотворительный фонд Alzheimer’s Research Foundation запустил уникальную лотерею, в которой можно выиграть подлинную картину Пабло Пикассо «Голова женщины» (1941 года) стоимостью более 1 млн евро. Об этом сообщает The Guardian.

Для участия достаточно приобрести билет за 100 евро. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на исследования болезни Альцгеймера. Цель акции — собрать 11 млн евро, для чего необходимо продать 120 тыс. билетов.

Розыгрыш состоится 14 апреля 2026 года в парижском отделении аукционного дома Christie’s. Если нужное количество билетов не будет продано, все участники получат полный возврат средств.

© Фото: @operagallery

Инициатором проекта выступила французский продюсер Перри Кошен, уже организовавшая две успешные лотереи с работами Пикассо в 2013 и 2020 годах, которые принесли в сумме более 10 миллионов евро. Идея получила поддержку внука художника, Оливье Пикассо, который назвал ее законным продолжением благотворительных традиций семьи.

Картина «Голова женщины» была создана в Париже в период немецкой оккупации. Как отметил Оливье Пикассо, ее мрачная цветовая гамма отражает тяжелые личные и исторические обстоятельства, в которых находился художник. 

