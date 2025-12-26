Банк России представил новую банкноту 1000 рублей с символами Приволжья

Основной темой дизайна стал Нижний Новгород и регионы Поволжья. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной — архитектурная и инженерная символика округа: Саратовский автомобильный мост через Волгу, скоростной теплоход на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.