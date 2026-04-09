Майкл Шин и Дэвид Теннант на первом постере «Благих знамений-3»

Афиша Daily
Фото: Prime Video

Amazon Prime опубликовал первый постер финала «Благих знамений». Последний 90-минутный эпизод выйдет на стриминговом сервисе 13 мая.

На постере изображены два главных героя: ангел Азирафель в исполнении Майкла Шина («Сумерки») и демон Кроули, которого играет Дэвид Теннант («Доктор Кто»). В первом сезоне они объединились, чтобы предотвратить Армагеддон.

Ранее появились первый кадр и тизер — в видео показали книжный магазин ангела Азирафеля. Он меняет табличку с «Закрыто» на «Открыто». Во втором тизере показали лифт с тремя кнопками: раем, адом и Землей. Ролик подписали: «Да начнется второе пришествие!»

© Prime Video

О том, что третий сезон «Благих знамений» будет состоять из одной 90-минутной серии, стало известно еще в октябре 2024 года. В сентябре работу над продолжением шоу приостановили после того, как несколько женщин обвинили Геймана в сексуализированном насилии. Производство возобновилось в начале 2025 года в Шотландии.

«Благие знамения» дебютировали на стриминге Prime Video в 2019 году. Первоначально Гейман был указан как создатель, исполнительный продюсер и шоураннер.

Изначально шоу было запланировано как мини-сериал, но популярность проекта заставила Amazon продлить его на второй сезон, основываясь на идее, которую, по словам Геймана, он обсуждал с Пратчеттом до смерти писателя в 2015 году.

Расскажите друзьям