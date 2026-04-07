Дэн Леви признался, что думал о сиквеле «Шиттс Крик» до смерти Кэтрин О’Хары

Афиша Daily
Фото: Not a Real Company

Создатель и звезда сериала «Шиттс Крик» Дэн Леви признался, что рассматривал возможность снять продолжение шоу, но отказался от этой идеи после смерти Кэтрин О’Хары.

Актриса скончалась в январе в возрасте 71 года. В интервью CBS News Sunday Morning Леви впервые после завершения сериала в 2020 году посетил канадский городок Гудвуд, где проходили съемки.

Отвечая на вопрос о возможном сиквеле, он ответил: «Нет. Не сейчас. Нельзя». Однако добавил, что думал об этом до смерти О’Хары: «Тяжело возвращаться сюда. Я не ожидал, что буду так эмоционально реагировать. Слишком много воспоминаний. Особенно о Кэтрин».

После смерти актрисы Леви опубликовал трогательный пост, назвав возможность работать с О’Харой подарком, и признался, что «трудно представить мир без нее».

Кэтрин О’Хара была известна по роли Моиры Роуз в «Шиттс Крике», по фильмам «Один дома», а также сериалам «Одни из нас» и «Киностудия». Ее коллеги Маколей Калкин, Педро Паскаль и Сет Роген также выразили соболезнования.
 

