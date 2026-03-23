Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский
В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща
Минздрав: у мужчин с талией 94 сантиметра — ожирение
Эндрю Гарфилд о первом трейлере нового «Человека-паука»: «Выглядит круто, очень-очень круто»
Звезда «Фила из будущего» Рики Ульман готов к возвращению спустя 20 лет
Действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме
Учитель принес на урок PS5 и зашел в Assasin’s Creed, чтобы рассказать о промышленной революции
Том Холланд похвалил фильм «Вот это драма!» с Зендаей в главной роли: «Он вас потрясет»
Московские туалеты попросили внести в «белые списки»
Реже-Жан Пейдж снялся в фильме «Ты, я и лето в Тоскане», чтобы доказать, что ромкомы живы
В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 55%
Продажи шаурмы в России снизились на 12%
Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки
Олимпиец Том Дейли связал для Райана Гослинга кардиган по мотивам «Проекта „Конец света“»
Прямой автобус из Китая во Владивосток запустят 30 марта
Джейсон Момоа эвакуировал семью с Гавайев из‑за мощнейшего за 20 лет наводнения
В России запустят сеть «белых банкоматов» без комиссии
Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф
ООН: 2025 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений
Умерла актриса «Сверхъестественного» и «Я — зомби» Кэрри Энн Флеминг
«Ответственность, которую чувствуешь перед каждым»: Вин Дизель подтвердил финал «Форсажа»
«Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом стал самым кассовым дебютом года
В США нашли двойника Джеффри Эпштейна ― и он не рад своей вирусной славе
Опубликовано видео задержания Джастина Тимберлейка за езду в нетрезвом виде
Американец, незаконно получивший миллионы долларов на ИИ-песнях, признал вину в мошенничестве
Чаппелл Роан извинилась за инцидент с охранником, который довел до слез девочку
Парк развлечений по Minecraft откроется в Лондоне в 2027 году
Летом 2026 года выйдет трехтомник «Энциклопедия Большого театра России»

Разрушение AT-AT — в новом тизере «Мандалорца и Грогу»

Фото: Lucasfilm

Lucasfilm опубликовал новый тизер «Мандалорца и Грогу» — полнометражного продолжения сериала «Мандалорец». Премьера проекта намечена на 22 мая.

Зарождающаяся Новая Республика, отстаивая идеалы повстанцев, нанимает для задания охотника за головами — Мандалорца — и его юного ученика Грогу (он же малыш Йода).

Главную роль вновь исполнит Педро Паскаль («Материалистка»). В актерский состав также вошли Сигурни Уивер («Чужой»), Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джонни Койн («Что бы вы сделали»). Режиссером выступил соавтор сериала «Мандалорец» Джон Фавро.

Первый трейлер картины опубликовали еще в сентябре, а второй — показали на Супербоуле. Наконец, третий вышел в феврале.

Видео: Lucasfilm

В ближайших планах Lucasfilm — еще один полнометражный проект, «Звездные войны: Звездный истребитель». Его действие развернется спустя пять лет после событий девятой части — «Скайуокер. Восход». Режиссером выступит Шон Леви, ранее работавший над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Главные роли исполнят Райан Гослинг («Барби»), юный актер Флинн Грей («Шерлок и дочь»), Миа Гот («Перл») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).

