В российских регионах у жителей массово изымают домашний скот под предлогом борьбы с пастереллезом

В Алтайском крае, Пензенской и Новосибирской областях и других регионах у российских фермеров изымают тысячи коров и других животных под предлогом борьбы с пастереллезом и бешенством, пишет «Интерфакс», телеграм-канал «Shot Проверка», «Коммерсант» и другие СМИ.
Причины инфекции и масштабы заражения
Сообщения о вспышках пастереллеза среди домашнего скота в российских регионах стали появляться с конца 2025 года. В Новосибирской области заболеваемость объяснили избыточным количеством снега, выпавшего зимой.
По версии местного министерства сельского хозяйства, это спровоцировало «бескормицу» среди диких животных, у которых были заболевания. Из-за отсутствия еды они вышли к поселениям и заразили домашний скот. Кроме того, в Россельхознадзоре заявили, что аномально холодная зима и перепады температуры вызвали стресс и ослабили иммунитет у животных.
Общие данные по заболеваемости неизвестны, но проблема приобрела масштабный характер. Так, только в одной из деревень Томской области пастереллез нашли у тысячи животных. По официальным сообщениям, всех их сожгли.
Член аграрного комитета Госдумы Ренат Сулейманов назвал чрезвычайной ситуацию с заболеванием скота в Сибири. «К сожалению, четкой и ясной исчерпывающей информации от уполномоченных органов не имеется, поэтому рождаются разные слухи, вплоть до распространения ящура. Пока официально подтверждены случаи коровьего бешенства в 42 населенных пунктах [Новосибирской области] и пастереллез», — заявил он.
«Для местных жителей это означает одно — у людей будут изымать и вырезать скот, в том числе из личных подсобных хозяйств, где корова — единственная кормилица. Вот что вызывает возмущение граждан», — добавил депутат.
Что говорят фермеры
Фермеры утверждают, что их животные здоровы, а самим им не предоставяют необходимых документов для изъятия. Кроме того, их не уведомляют о компенсации потерь или предлагают слишком маленькие суммы. Например, в селе Козиха жителям обещали возместить по 170 рублей за килограмм убитого скота. Владельцы скота записывают обращения с просьбами о помощи президенту и другим представителям власти.
Как пишет «Shot Проверка», у жителя села Приволье в Пензенской области забрали 128 коров, которые, по его словам, были абсолютно здоровы. Мужчина обратился с жалобой в региональное управление Минсельхоза. Его отправили в Роспотребнадзор, где его обращение проигнорировали. По данным телеграм-канала, туши убитых коров бросили после убоя недалеко от жилых домов. Сжечь их решили только через несколько дней, однако полностью утилизировать останки не удалось.
Фермеры рассказывают, что меры властей по изъятию скота лишают их единственного источника дохода. Например, телеграм-канал Mash Siberia пишет про семью из Козихи в Новосибирской области, в которой воспитывают ребенка с ДЦП. В ролике, опубликованном в соцсетях, они рассказывают, что «останутся без всего», если у них заберут животных, которые, по их словам, здоровы и не проявляют никаких признаков заражения.
Реакция властей
Владельцы скота публикуют в интернете обращения к властям, под которыми могут оставить свои подписи все желающие. В них чиновников просят дать разъяснения о причинах уничтожения животных и нарушениях при изъятии и убийстве скота. Одно из них обращено губернатору и прокурорам Новосибирской области. Другое — министру сельского хозяйства Оксане Лут.
10 марта стало известно, что Следственный комитет России начал проверку по факту возможных нарушений со стороны должностных лиц министерства сельского хозяйства Новосибирской области. Проверка проводится по статье 293 УК РФ («Халатность»). Ее организовали после обращения жителей села Козиха. В региональном правительстве заявили, что владельцы уничтоженных животных получат компенсацию. Об официальных проверках СК или прокуратуры в других регионах информации нет.