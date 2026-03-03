«Соседи по комнате» с Наташей Лионн появятся на Netflix 17 апреля

Комедийный фильм Netflix «Соседи по комнате» («Roommates») со звездой «Оранжевый — хит сезона» и «Жизни матрешки» Наташей Лионн получил дату релиза — 17 апреля. Стали доступны также первые кадры.
Картину снимет режиссер Чандлер Левак, снявшая «Без ума от кино». Сценарий ленты написали Джимми Фаули и Кира О’Салливан, работавшие в шоу «Saturday Night Live». Продюсером выступил Адам Сэндлер.
В актерский состав вошли Сэди Сэндлер («И не подумай прийти на мою бат-мицву»), Хлоя Ист («Еретик»), Сара Шерман (SNL), Ник Кролл («Большой рот»), Сторм Рид («Одни из нас»), Билли Брайк («Джетт»), Сара Шерман («Разделение»), Эйдан Лангфорд («1985»), Белла Мерфи («Куколка»), Мартин Херлихи («Бегущий человек»), Джош Сегарра («Крик 6») и комик Сара Шерман.
Проект расскажет о наивной и полной надежд студентке-первокурснице Девон (Сэди Сэндлер), которая предлагает уверенной в себе Селесте (Хлоя Ист) стать ее соседкой по комнате в колледже. Зарождающаяся дружба между девушками со временем оборачивается обоюдной пассивной агрессией.
Ранее стало известно, что Наташа Лионн выступит режиссером научно-фантастического фильма «Зловещая долина». Картину создадут с использованием искусственного интеллекта.