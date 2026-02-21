Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Позже зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов отметил, что надежда на снятие ограничений с Telegram сохраняется, но для этого мессенджер должен выполнять требования российского законодательства. По его словам, это возможно «только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер ― открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации».