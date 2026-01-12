Джордж Клуни назвал Квентина Тарантино жестоким из‑за его слов о Поле Дано и Оуэне Уилсоне
33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов

Фото: Veit Hammer/Unsplash

33 оператора связи нарушили требования Роскомнадзора, связанные с блокировкой интернет-ресурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего РКН выявил 35 случаев нарушения правил установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые используются для блокировок. По четырем фактам суды уже выписали штрафы. Названия операторов РКН не уточняет.

За нарушения требования об установке операторами ТСПУ предусмотрены штрафы: для сотрудников – от 30 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 100 тыс. рублей, для компании – от 500 тыс. до 1 млн рублей. При повторном нарушении штрафы для юрлиц возрастают до 3–5 млн рублей, должностным лицам и предпринимателям грозит уголовная ответственность по статье 274.2 УК РФ до трех лет лишения свободы.

