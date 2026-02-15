Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона

Бразилия стала первой в истории страной Южной Америки, выигравшей медаль на зимней Олимпиаде
Дэвид Э.Келли нарушил свое обещание никогда не работать с собственной женой Мишель Пфайффер
«Бомбора» выпустит издание «Официальная кулинарная книга Atomic Heart»
В Москве запустили курс по ИИ для пятиклассников
Площадь льда в Финском заливе стала максимальной за 10 лет
Несколько колоний в Мордовии купили аппараты для приготовления попкорна и сладкой ваты
Жора Крыжовников намекнул на второй сезон сериала «Слово пацана»
Чтение и письмо могут снизить риск деменции почти на 40%
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей
Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней
В Петербурге завели уголовное дело за снос сталинки в центре города
Эфиопию назвали страной с самым доступным «блинным туризмом»
Россияне купили более 15 тысяч чучел на Wildberries перед Масленицей
Рекордные 15,3 млн зрителей посмотрели «Щенячий кубок» ― это как «Супербоул», но с песелями
В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»

Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix принял решение не продлевать аниме-сериал «Терминатор: Зеро» на второй сезон.

Создатель шоу Мэттсон Томлин объяснил, что, несмотря на восторженные отзывы критиков и зрителей, проект не смог набрать достаточной аудитории.

«Я бы с радостью показал ту войну будущего, которую запланировал во втором и третьем сезонах. Но я также очень доволен тем, насколько законченным чувствовался первый сезон сам по себе», — написал он.

Сценарист признался, что у него уже готовы сценарии второго сезона и наброски третьего, и не исключил, что когда-нибудь вернется к этой вселенной в другом формате. Действие «Терминатора: Зеро» разворачивается в 1997 году.

Сюжет рассказывает о солдате из будущего, отправленном защищать ученого Малкольма Ли, который создает новую систему ИИ, способную противостоять Skynet. За самим изобретателем и его тремя детьми охотится безжалостный убийца из грядущего апокалипсиса.

