Netflix закрыл аниме «Терминатор: Зеро» после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix принял решение не продлевать аниме-сериал «Терминатор: Зеро» на второй сезон.
Создатель шоу Мэттсон Томлин объяснил, что, несмотря на восторженные отзывы критиков и зрителей, проект не смог набрать достаточной аудитории.
«Я бы с радостью показал ту войну будущего, которую запланировал во втором и третьем сезонах. Но я также очень доволен тем, насколько законченным чувствовался первый сезон сам по себе», — написал он.
Сценарист признался, что у него уже готовы сценарии второго сезона и наброски третьего, и не исключил, что когда-нибудь вернется к этой вселенной в другом формате. Действие «Терминатора: Зеро» разворачивается в 1997 году.
Сюжет рассказывает о солдате из будущего, отправленном защищать ученого Малкольма Ли, который создает новую систему ИИ, способную противостоять Skynet. За самим изобретателем и его тремя детьми охотится безжалостный убийца из грядущего апокалипсиса.