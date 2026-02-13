Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Большинство жительниц России считают лучшей любовной парой в литературе Элизабет Беннет и мистера Дарси из «Гордости и предубеждения». Мужчины же выбрали отношения Мастера и Маргариты из произведения Михаила Булгакова. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса книжного сервиса «Литрес», который провели ко Дню Святого Валентина.

Согласно результатам, в реальной жизни 40% мужчин и 35% женщин мечтают пережить романтическую историю, которая развивается от настоящей дружбы к большой любви — от полного взаимопонимания до глубоких чувств. Кроме того, выяснилось, что мужская аудитория также предпочитает такие сюжеты как «любовь с монстром» (13%) и «фиктивные отношения» (12%). 

В топ-3 у девушек вошли тропы «от ненависти к любви» (14%) и «второй шанс» (9%), — расклад, при котором пара воссоединяется после разрыва. При этом мужчины среди различных любовных историй чаще всего отдают предпочтение любовному фэнтези (44%), тогда как у женщин лидерство одержали классические романы (30%).

Ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито путешествий» Рауль Салахов перечислил топ городов для поездки на День Святого Валентина. Самыми романтичными городами он назвал Феодосию, Муром, Москву, Петербург, Калининград и Екатеринбург.

К празднику «Афиша Daily» составила список фильмов, которые можно посмотреть со своей второй половинкой. Мы также собрали лучшие места, чтобы отметить праздник.
 

