Караоке, выставка и домашние хинкали: что делать на День святого Валентина

В московских ресторанах 14 февраля мертвая бронь и триумф сердечно-слащавых спешелов — все празднуют День святого Валентина в самом оголтелом его виде. Если от традиционной атрибутики ДСВ вы скрипите зубами, отправляйтесь на лекцию в библиотеку, на рейв в промзоне или в шашлычку для своих. Собрали лучшие места, чтобы отметить праздник.

На выставку

© ЦТИ «Фабрика»

Хорошая идея — сходить 14 февраля на не самую популярную выставку (в сторону Пушкинского и Третьяковки даже не смотрите). Среди лучших претендентов — постоянная экспозиция Минералогического, Биологического, Зоологического, Палеонтологического музеев или дома-музея какого-нибудь писателя. 

Если минералы, булыжники, чудеса таксидермии и истории из жизни великих — не ваша история, отправляйтесь в ЦТИ «Фабрика». Олдскульный кластер в 2026 году грозятся снести, чтобы построить на его месте новое дорогое жилье, поэтому сейчас в пространстве проходят финальные выставки: например, «Неистовый конец» с многообещающим названием и сборной солянкой из художников или трогательная «Без точки опоры» художниц Юлии Резниковой и Наталии Кондратовой.

Ажиотажа здесь, скорее всего, не будет, а после просмотра выставок можно подарить друг другу по книжке из шоурума Ad Marginem, который работает тут же, и дойти до бутафорского дайнера Sliders на Ольховской.

На лекцию в библиотеку 

© Des Esseintes Library

Новая точка для модных хайброу-свиданий — библиотека и галерея Des Esseintes Library, проект Московского международного университета, навеянный образами романа «‎Наоборот»‎ Карла Жориса Гюисманса. Студентам — бесплатно, всем остальным — по предварительной регистрации и за 300 рублей с носа (приемлемо).

Каждый день в «либрерии» проходят кинопоказы, лекции и обсуждения. На 14 февраля запланирован показ довольно зловещего фильма «Скрытое» режиссера Михаэля Ханеке с последующим паблик-током. Свободные места еще есть, а формат свидания-кинопросмотра обещает быть каким угодно, но точно не слащавым.

В бильярдную 

© @paranoid.moscow

От свиданий в библиотеке для эстетов — к панк-бильярду в кластере на Ольховской. Злачное место зимой заполучило нового резидента — DIY-бар Paranoid с парой бильярдных столов (бронировать лучше заранее) и немудреным лагером и крафтом. Из развлечений (помимо пула) — отстоять очередь в туалет в соседний Punk Fiction (своего у «Параноидов» нет) и посидеть на стоге сена перед входом в бар. Для брутальных свиданий и тех, кто не терпит классические валентиновские вайбы. 

Из той же категории — олдскульный бильярд в «Тимуре» на «Юго-Западной» или бесплатный бильярд в Neighborhood в порядке живой очереди (если прийти пораньше, народу будет мало).

Поорать в караоке

© Izumi

Если это не первое свидание и стеснение первых встреч уже позади, смело отправляйтесь в караоке: узнаете про музыкальные вкусы краша получше, а заодно — как он орет.

Самое модное караоке Москвы — Nomer — в День святого Валентина, скорее всего, будет забронировано намертво, но еще не поздно арендовать комнату-караоке в Izumi.

В бассейн 

© «Чайка»

Вариант для тех, кто презирает рестораны с сердечками в меню. Свидание на дорожке в бассейне — 10 из 10. А если это еще и открытый бассейн, от воды поднимается пар, а вокруг все в смешных резиновых шапочках? Тянет уже на 100 из 10. 

После заплыва — занырнуть в ледяную купель, отогреться в бане и съесть по чебуреку в соседней кафешке (ищите вывеску «Чебуреки, плов, шаурма»).

Попариться в бане или откиснуть в спа

© H2O

Отправиться в общую баню с крашем не выйдет — мужские и женские разряды не пересекаются, и в лучшем случае (как в банях «Жар-птица») встретиться получится только в спа-зоне с бассейном. Поэтому лучше запланировать визит в спа-комплекс вроде Gremm или H2O. Из развлечений — бассейн и джакузи, сауны и хаммам. Тотальный чилл и релакс.

Сходить в кино

© «Художественный»

Посмотреть на Сидни Суини и Аманду Сейфрид в «Горничной», побеситься на скользкого Тимоте Шаламе в «Марти Великолепном» или вместе вжиматься в кресла на скримерах на «Возвращении в Сайлент Хилл».

Опция для трушных синефилов — найти архивное кино (чаще всего показывают в сети «Москино», «Художественном» и «Пионере») и отправиться вместе на очаровательное старье вроде «Головы-ластика». Задача со звездочкой — выбрать самый красивый кинотеатр вроде ретро-«Иллюзиона».

Сходить в шашлычку

© @alkobufet_shashlik

Тот тип заведений, где в День святого Валентина не будет особого ажиотажа (зря, зря!). Так что устраивайтесь поудобнее за широким деревянным столом, берите бараний шашлык с лавашом и ачучуком, айран или чайник чая и наслаждайтесь.

На вечеринку

© Музей Пушкина

На рейв — в Tau, органный концерт при свечах — в музей Пушкина, на веселые танцы — в ДК «Кристалл» или снова на техно в Dex. Концертов и вечеринок на 14 февраля запланировано много, мы лишь советуем выбирать самые нетривиальные — вроде главной тусовки нефоров Москвы.

Поесть рамен

© Is Ku

Не самая романтичная еда — в этом и фишка: едва ли в раменных, как и в шашлычках, в День святого Валентина будет повышенный ажиотаж. 

Главное — выбирать не попсовые локации: например, подойдет старинное кафе Corner Café & Kitchen (основатель — Кобаяси Кацухико, который заправляет кухней в модном Izumi) или раменичная Is Ku на «Дмитровской». Рамен в обоих заведениях добрый, и свободные столики даже в выходной (или праздничный) день — не редкость.

Экскурсия по городу

© mos.ru

Прогулка по сталинским высоткамвечер в главной библиотеке страны, обзорная экскурсия в городке писателей, квест по московскому метро или в гости в особняк Рябушинского — в Москве, кажется, есть экскурсии на любой вкус. Подойдет в том числе и для первого свидания.

Выпить пива

© Method

Беспроигрышный вариант — дешево, весело и ни к чему не обязывает. Бронировать столик заранее не нужно, розово-сердечных декораций ждать тоже не приходится. Хорошо подойдет тем, для кого это свидание уже двадцатое, а то и сотое, но и для первой встречи вполне подойдет.

Заказать два десятка хинкали

© «Чито-Ра»

Самые трушные свидания, конечно же, проходят здесь. Зовите краша в самую немодную, но проверенную временем хинкальную, набирайте целый поднос хинкали, заказывайте хачапури и люля-кебаб. Покажите, что вы человек серьезный, даже солидный.

