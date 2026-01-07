Тем временем в Москве

Че ты паришься? Что брать в баню и куда идти в Москве — от советской парной до пещеры

В город наконец пришел мороз, и банный сезон теперь точно можно считать открытым. «Афиша Daily» обожает бани и рассказывает, где париться и что брать с собой — от меда и лыка до непромокаемой сумки и термоса.

«Баня, о как же я люблю тебя, / Ты явно что-то вроде рая, / Когда я нахожусь в тебе, / Мне счастья нет конца и края», — пела группа «Стерео ширина», и с этими словами тяжело поспорить. Прошедший год можно уверенно назвать годом бань.

Интерес к этому виду отдыха медленно рос с 2020-го и в 2025-м достиг пика. Британский Vogue писал: «Забудьте о пабах: сауны — новое место для общения», а в американском Dazed рассказывали, что в разгар эпидемии одиночества нью-йоркцы возрождают традицию совместных походов в парилку. В России (где бани и так были в почете) спрос тоже вырос — в два раза всего за год.

Вот что об этом говорят банщики, чьи зарплаты выросли до 300 тыс. рублей: «Люди хотят снять стресс после тяжелой работы, расслабиться, отдохнуть, провести время с семьей или друзьями. И особенно жители больших городов, ведь в деревне баня есть у каждого, и париться в селах можно себе позволить хоть каждый день».

Редакторы «Афиши Daily» обожают бани и «па-а-а-риться веничком, па-а-а-риться березовым». По такому поводу собрали самые интересные бани Москвы, среди которых каждый найдет себе что-то по душе — от исторических Сандунов и обжигающих Астраханских бань до инновационной Paroma и щадящей 46-градусной парной в Cave. 

Бани

Воронцовские бани

© Воронцовские бани

Здесь продуманы разнообразные форматы отдыха — от демократичных общественных залов до приватных пространств. В мужском первом разряде две русские парные и купель, одновременно могут париться до 140 человек, но есть возможность арендовать уединенную кабинку. В высшем разряде до 80 человек, за дополнительную плату доступны VIP-кабинеты для проведения встреч. Женский разряд тоже рассчитан на 80 человек и совмещает парную со спа-услугами.

Для компании или семьи можно арендовать тематическую номерную баню, например, «Русский зал» с выходом к бассейну или «Хаммам» с турецкой парной и караоке.

В любой зоне доступны дополнительные процедуры: от классического парения «Классика жара» до многоступенчатых программ вроде «Царской» на травяном матрасе с обтиранием ледяной крошкой, а также пилинги, помывки и контрастные обливания.

Адрес:
Воронцовский пер., 5/7, стр. 1
Цена:
Мужской первый разряд — от 3500 р./4 часа; мужской высший разряд — от 4000 р./4 часа; женский разряд — от 3500 р./4 часа

Астраханские бани

© Астраханские бани

Место, куда приходят не ради роскошных интерьеров или ресторанного сервиса. Сюда едут за настоящим духом старой московской банной культуры, серьезным паром и спартанской атмосферой, которая не меняется десятилетиями

Астраханские бани, работающие с 1880-х годов, сохранили атмосферу и планировку советской эпохи: общие раздевалки с простыми деревянными скамьями и крючками вместо индивидуальных шкафчиков, большой общий зал отдыха с кабинками, напоминающими плацкартный вагон, и простая, без излишеств, помывочная. Сердце заведения — трехъярусная парная на 40 человек, которую обслуживает мощная печь-«монстр», как ее называют посетители, а качество пара полностью зависит от мастерства и энтузиазма гостей. 

После парной всех ждет ледяная купель. Желающие могут заказать массаж у мастеров старой школы. Финансовая политика заведения соответствует его аскетичному духу, а оплата принимается только наличными. Внутри работает скромный буфет с бутербродами, чаем, пивом и традиционными банными закусками, при этом гостям разрешено приносить еду и напитки с собой. Публика здесь собирается самая разная — от коренных москвичей, посещающих это место более 15 лет, до иностранцев, ищущих аутентичный опыт.

Адрес:
Астраханский пер., стр. 3
Цена:
Общее отделение — 1600 р./2 часа

Сандуновские бани

© Сандуновские бани

Историческое место, где парились Пушкин, Чехов и Шаляпин. Главным в комплексе считается высший мужской разряд с подлинными интерьерами XIX века: готический зал отдыха, пространство в стиле ампир с камином и знаменитый бассейн, в котором снимались эпизоды «Броненосца Потемкина» Эйзенштейна

Для тех, кто предпочитает сдержанную обстановку, есть второй высший мужской разряд с 12 уединенными кабинками, а для ценителей современных удобств придумали формат «Комфорт+», напоминающий приватный банный клуб. Отдельная история — Женский высший разряд, который сочетает в себе просторную парную и спа-салон. 

Для уединенного отдыха в кругу семьи или друзей в Сандунах круглосуточно работают тематические номерные бани, аренда которых рассчитывается почасово и зависит от вместимости и оформления. Например, уютный номер «Лукоморье» на четверых, стилизованный под русскую сказку, или более вместительная «Камчатка» на десять человек с дополнительной комнатой отдыха. 

Адрес:
Неглинная, 14, стр. 5
Цена:
Общее отделение — высший мужской разряд — от 5500 р./2 часа; второй высший мужской разряд — от 3500 р./2 часа; первый мужской разряд — от 4000 р./2 часа; мужской «Комфорт+» — от 5000 р./3 часа; высший женский разряд — от 3500 р./2 часа

Варшавские бани

© Варшавские бани

Еще одна легендарная баня Москвы. Общественные разряды выстроены по принципу стилевой и ценовой градации. Самый статусный высший мужской разряд представляет просторную парную, бассейн с джакузи, барную зону и комнату релакса с индивидуальными спа-процедурами, залы здесь — в стиле ампир с высокими потолками. Обычный мужской разряд — более демократичное и брутальное по дизайну пространство без бассейна. Женский разряд выполнен в светлых тонах с обилием зеркал. 

Для уединенного отдыха здесь работает направление «Бани мира» — шесть тематических номеров. Можно арендовать восточный «Тунис», современную «Рыбалку с верандой», сказочную «Русскую баню» или брутальную «Охоту с верандой».

За отдельную плату каждый гость может заказать авторские комплексные ритуалы, например, «Женскую энергию» с медовым парением, пилингом и обертыванием или интенсивный «Комплекс Варшавский», включающий аромапарение, контрастные обливания и цитрусовую растирку.

Адрес:
Варшавское ш., 34 (этаж 2, 3, 4)
Цена:
Общее отделение — мужской разряд — от 2800 р./3 часа; женский разряд — от 2700 р/3,5 часа

«Живица»

© «Живица»

Баня в центре Москвы, оформленная как настоящая лесная изба с резьбой, травами и пением птиц. Здесь действует принципиальный запрет на алкоголь и курение, который видится не ограничением, а частью философии чистого и осознанного отдыха, где альтернативой выступают домашние морсы, монастырский мед, травяные чаи с протертой брусникой и хрустящие сушки.

Отдых здесь строится вокруг многоступенчатых программ парения. Посетители могут выбрать «Алтайскую живицу на дровах» для компании до 9 человек с двумя или тремя мастерами, интенсивную «Сибирь на дровах» для истинных ценителей жара или более короткую «Таежную» для тех, кто ограничен во времени. Для детей здесь предусмотрена теплая травяная купель и возможность поваляться на душистом сеновале.

Адрес:
Новая Басманная, 16, стр. 8
Цена:
«Сибирское SPA» — от 35 тыс. р./от 2 часов; «Алтайская живица» — от 50 тыс. р./от 2 часов; «Алтайская живица на дровах» — от 60 тыс. р./от 2 часов; «Таежная на дровах» — от 55 тыс. р./от 2 часов

«Жар-птица»

© «Жар-птица»

Масштабный комплекс, занимающий здание бывшего трамвайного депо XIX века, объединяет общественные бани и приватные спа-зоны. В мужском разряде — просторный зал отдыха, две парные и купели. Женский включает уютные зоны и бьюти-кабинеты с теплыми каменными столами.

Главная изюминка места — общие ароматические и музыкальные парения. На них банщики создают «пары» разных регионов России (вологодский с лавандой или уральский с чесноком) под аккомпанемент варгана, диджериду или поющих чаш.

На спа-этаже можно расслабиться на водяных матрасах под звездным небом, посетить соляные комнаты, хаммам или массажный кабинет. Для уединения доступны дизайнерские банные номера в тематиках «СССР», «Азия» или «Шале». 

Адрес:
Нижняя Масловка, 15, стр. 3
Цена:
Общее отделение — мужской разряд — от 5300 р./3 часа, женский разряд — от 5300 р./4 часа
Жар-птица
Ресторан / Ниж.Масловка, 15
Подробнее

«Аура-СПА»

© «Аура СПА»

Самая технологичная баня в подборке. Она состоит из нескольких футуристичных куполов-полусфер, снаружи выглядящих как инопланетные модули. Каждый купол — полностью приватная зона для компании до 8 человек, оснащенная «умной» парной: можно выбрать автоматическую программу, где будут отрегулированы температура, влажность, ароматы, свет и звук. Или же управлять системой голосом.

У каждого купола есть собственная терраса с ледяной купелью и теплым джакузи, где можно охладиться и отдохнуть между заходами в парную. Создатели проекта позиционируют «Аура СПА» как «баню для тех, кто не любит баню», делая ставку на мягкий, но глубокий пар при температуре около 60 градусов и влажности 60%. Он не обжигает, но качественно прогревает за счет инфракрасного излучения от глиняных стен и особой циркуляции воздуха в куполе. 

Адрес:
Парк «Ходынское поле»
Цена:
Аренда модуля с приватной зоной — от 14 тыс. р./2 часа

Siberia

© Siberia


Пять совершенно разных бань, каждая — тщательно продуманное помещение с уникальной программой парения, особым дизайном и многоступенчатым ритуалом. В «Кочевнике» гости совершают путешествие по Алтаю, проходя шесть этапов: от парения с ароматами лаванды и полыни под звуки этнических инструментов до контрастного погружения в ледяную купель, массажа, очищения кедровым скрабом и финального пара на хрене и печеном картофеле.

В бане «Знахарь» ритуал строится вокруг целебных свойств меда и трав. Представьте: прополисный пар, парение на сенном матрасе с медовыми вениками, расслабление на подвесных качелях под звуки колокольчиков и завершающий прогрев на чесночном пару.

Брать с собой ничего не нужно: здесь есть собственная косметика, индивидуальный набор принадлежностей и широкий выбор веников.

Адрес:
Образцова, 31, стр. 3
Цена:
Аренда бань — «Кочевник» — от 35 тыс. р./4 часа; «Знахарь» — от 35 тыс./4 часа; «Таежная изба» — от 32 тыс./4 часа; «Ольхон» — от 35 тыс./4 часа; «Курная изба» — 2 от 55 тыс./4 часа
Siberia
Ресторан / Образцова, 31, стр. 3
Подробнее

«Бани Малевича» 

© «Бани Малевича»

В недавно открывшемся комплексе есть мужской разряд с двумя огромными парными, способными принять до 120 гостей, традиционными хаммамами, индивидуальными кабинетами для компаний, панорамным рестораном и просторным банным двором с контрастными купелями и сенными качелями под открытым небом. Женский разряд на 100 человек называют крупнейшим в России. Он сделан с акцентом на эстетику и уход: парная из липы, панорамные SPA-кабинеты с обширной коллекцией процедур и даже собственный салон красоты с видами на хвойный лес

Отдельно выделен Семейный разряд с травяной парной и хаммамом, а вершиной приватности и комфорта считаются VIP-апартаменты — три двухэтажных банных дома с индивидуальными парными, бильярдными, гриль-зонами и личной парковкой.

В Мужском разряде предлагается разнообразная линейка парения: от классического «Первого» до эксклюзивного «Три Малевича» — это фирменный ритуал в четыре руки с застиланием полки свежей пихтой, медовыми растирками, массажем бамбуковыми вениками и многоступенчатыми контрастами с выходом на террасу

В Женском разряде программы делают акцент на тактильных и ароматерапевтических ощущениях: например, «Шестое чувство» включает укутывание горячим кафтаном и разминание теплыми травяными мешочками, а «Десятое» имитирует мягкое объятие леса: здесь и прогрев дубовыми вениками, и охлаждение малиновыми шайбами, и догрев в кадушке с можжевельником и шишками. 

Адрес:
Одинцовский г. о., Парк Малевича, стр. 3
Цена:
Общее отделение — мужской разряд — от 5500 р./3 часа + 10 минут; женский разряд — 5500р./4 часа + 10 минут

«Коптевские бани»

© Коптевские бани

Еще одна легендарная общественная баня с раздельными мужскими и женскими разрядами. В стоимость базового посещения входит доступ к просторной русской парной, где каждый час подается травяной пар, к помывочному отделению с душевыми, обливными устройствами и большой холодной купелью, а также к общей зоне отдыха.

Особая гордость комплекса, особенно в женском разряде, — «умная» парная с голосовым помощником «Алисой», где можно активировать различные режимы парения («туман», «дождь», «вьюга») и заказать групповые ароматические сеансы. 

Здесь доступен большой выбор банных и спа-услуг от профессиональных банщиков и массажистов: классические парения от 10 до 20 минут, медовые, цитрусовые и контрастные варианты со льдом, а еще комплексные программы вроде «Возрождения», включающие несколько заходов, ингаляции и дополнительные ритуалы. Отдельное меню посвящено банным помывкам (классическим, березовым, пихтовым), пилингам, обертываниям и различным видам массажа.

Адрес:
Большая Академическая, 13а; метро «Войковская»
Цена:
Общее отделение — мужской разряд 2400 р./2 часа (5500 р./безлимит); женский разряд 2200 р./2 часа (4600 р./безлимит)

Paroma

© Paroma

Новое место на банной карте Москвы в историческом здании Трехгорной мануфактуры. Здесь нет общественных парений, баня работает по индивидуальным авторским программам, рассчитанным на двух и более гостей

Комплекс «Утренний ритуал» — мягкое пробуждение через помывку горячим березовым веником, тонизирующий скраб с мятным убтаном и энергичное парение с контрастами. «Летишь» фокусируется на интенсивном цикле «напряжение — разрядка — покой» с яркими контрастами, включая ледяную купель и обливание семью ведрами студеной воды. Флагманская программа «Парома» строится как полноценная банная церемония с этапами мягкого погружения в ароматный пар, глубокого прогрева дубовыми и березовыми вениками и финального обновления на выбор — пилингом или нежной помывкой с мылом черной смородины. 

Адрес:
Рочдельская, 15, стр. 7 (этаж 1)
Цена:
«Утренний ритуал» — 35 тыс. р./2 часа; «Парома» — 50 тыс. р./3 часа; «Летишь» — 35 тыс. р./2 часа; «Забота» — 45 тыс. р./3 часа

«Огниво»

© «Огниво»

Гастробаня для мужчин. Основу банного опыта здесь составляют не общественные разряды, а программы парения, разделенные на категории в зависимости от сложности, длительности и количества задействованных пармастеров.

Например, можно заказать групповое аромапарение для компании до четырех человек. Программа «Сразу в бой» включает 15 минут парения с горькой полынью и пихтой, а «Зимний лес» — ритуал с галотерапией, парением дубовыми вениками и угощением лимонадом. 

Индивидуальные парения предлагают еще более персонализированные сценарии: от «Солдата» с классическим парением на высоком пару до эксклюзивного «Генерала», где в процессе участвуют два пармастера, используется глазирование тела медом с кедровым орехом, выкатывание скалкой и даже снятие скраба топорами. 

Комплекс позиционируется как преимущественно мужское пространство, но с важным исключением: здесь регулярно проводятся специальные «девичьи дни» для женщин, когда за парения отвечают приглашенные «сестрицы-пармастерицы».

Адрес:
Пл. Киевского вокзала, 1
Цена:
Общее отделение — входной билет (мужчины) — 4500 р./3 часа + 10 минут; входной билет + массаж — 8000 р./3 часа + 10 минут
Огниво
Ресторан / пл. Киевского Вокзала, 1а
Подробнее

«Княже»

© «Княже»

В общественном пространстве «Мовня» могут одновременно париться мужчины, женщины и дети, что создает атмосферу старинного семейного или дружеского сборища. Исключением стал четверг, который объявлен исключительно мужским днем.

Большая общая зона с кедровой парной, травяными и ледяной купелями, обливными устройствами и собственной трапезной с блюдами русской кухни способна принять до 60 гостей. Каждый час в бане профессиональные парильщики проводят иммерсивные парения, меняя ароматы пара — от мятного до хвойного. Для тех, кто ищет больше уединения и персонализированного сервиса, в «Княже» есть VIP-сьюты, где можно заказать комплексные банные обряды. 

Например, программа «Князь Владимир» представляет трехчасовой ритуал с чайной церемонией, парением на пихтовой полке с натиранием медом, контрастными процедурами с ледяной простыней и купелью, парением в четыре руки, звукотерапией на сеновале, массажем и даже царской трапезой с ухой или борщом. 

Отдельно предлагаются спа-программы продолжительностью от полутора до двух часов: «Княжеский отдых» с аромаскрабом и массажем или «Королевское удовольствие», сочетающее скраб, обертывание и увлажнение.

Адрес:
Шмитовский просп., 27, стр. 1, (этаж 1–2)
Цена:
Общее отделение — «Мовня» для мужчин, женщин и детей от 5 лет — 200 р./3 часа (8000 р./безлимит)

Cave

© Cave

Это не то место, которое понравится любителям поддать жару. Пространство в виде пещеры предлагает иной подход к банному отдыху, делая акцент на восстановлении нервной системы через мягкое контролируемое тепло.

Ключевая процедура — сорокаминутный заход в парную при постоянной щадящей температуре 46 градусов без резких контрастов. Он, по замыслу создателей, позволяет достичь состояния глубокого расслабления, «очищения внимания» и ясности сознания, при этом тело отдыхает без стрессовой нагрузки, а веники используются скорее как элемент мягкого тактильного воздействия, а не интенсивного парения.

Здесь есть несколько программ: 
— Must.Cave рассчитана на быстрый результат, она включает один заход в парную продолжительностью 1,5 часа для компании до 8 человек без гендерного разделения;
— «Cave.Отдых» предлагает более длительное погружение на 3–4 часа с двумя заходами для группы до 6 человек, доступное как в смешанном, так и в исключительно женском формате; 
— «Сиеста» создана для свободного, неторопливого отдыха в режиме free flow в течение 6 часов для компании до 10 человек. 

Важный элемент опыта — тщательно продуманное пространство, которое гости в отзывах описывают как камерное, уютное и атмосферное, с деталями, нацеленными на полное погружение в состояние покоя. Здесь есть настоящий камин, теплые полы, расслабляющее звуковое и ароматическое сопровождение, а также предусмотрены все бытовые мелочи — от вкусного чая и фруктов до фенов, кремов и пакетиков для мокрой одежды. 

Адрес:
Малая Семеновская, 6
Цена:
Must.Cave — 5000 р./1,5 часа; «Cave.Отдых» — 11 тыс. р./3–4 часа; «Сиеста» — 9000 р./6 часов

«Селезневские бани»

© Селезневские бани

Баня для любителей жесткого пара в аутентичной атмосфере и в компании завсегдатаев. Комплекс разделен на несколько разрядов: в высшем мужском есть просторная парная на 25 человек и глубокий бассейн под мансардными окнами, Первый мужской предлагает классическую русскую баню и спа-услуги. Второй мужской разряд славится огромной парной с уникальным ручным вентилятором (гравицапфой), ледяной купелью с водопадом и репутацией места, где создают, по мнению многих, лучший пар в Москве — интенсивный и насыщенный, который делают сами посетители, опытные «сталевары». В женском разряде — просторная парная и большой бассейн. Для компаний, желающих уединения, доступны отдельные номера с гостиными, парными, джакузи и спальнями.

Пространство здесь отличается скромной и лишенной пафоса обстановкой. Постоянные посетители доброжелательно относятся к новичкам и охотно знакомят их с банной культурой. Внутри работает кафе с пивом, квасом и традиционными закусками, но многие посетители предпочитают приносить еду и напитки с собой, что здесь разрешено. Особый колорит добавляют детали: кирпичная кладка старинных стен, аутентичные печи и даже живущие в парной цикады, чье стрекотание создает медитативный фон.

Адрес:
Селезневская, 15, стр. 1
Цена:
Общее отделение — мужской разряд — от 3500 р./3 часа; женский разряд — от 2300 р./3 часа

Что взять с собой в баню

Мы уже разобрались, где париться. Пора понять, что брать с собой в баню, чтобы не попасть впросак. Но прежде чем паковать сумку, совет номер один: всегда уточняйте, что входит в сервис конкретной бани. Где-то нужно нести все свое — от полотенца до геля, а где-то вам выдадут халат, тапочки и еще побалуют качественной уходовой косметикой. 

Список ниже не обязательный набор, а конструктор под формат места: что-то нужно брать всегда, а что-то — только в частную баню или «пустые» спа без сервиса. 

До

1/15
Минералка «Эдельвейс». Когда мы ходим в баню или сауну, организм сильно потеет и теряет не только воду, но и электролиты (натрий, калий, магний и другие минералы). Поэтому наш лучший друг — минеральная вода.
2/15
Чай «Дыхание Тайги». Теплый травяной чай в бане — это традиция. Он помогает восстановить водно-солевой баланс и успокоить организм после жары.
3/15
Термос Bobber. Большой и качественный термос из нержавеющей стали, способный сохранять тепло до 45 часов, а холод — до 68.
4/15
Сухофрукты. Легкий перекус, чтобы утолить голод и почувствовать прилив сил. Но надо помнить, что в сухофруктах много натуральных сахаров, поэтому не стоит перебарщивать.
5/15
Полотенце. Это база.
6/15
Коврик. Он защищает от контакта с горячими лавками и легко сворачивается для переноски.
7/15
Соляной брикет. Банная соль, нагретая на камнях, обогащает воздух минеральными ионами. Больше подходит для частных бань.
8/15
Банный килт «Саунерс». Килт для бани из 100%-ного хлопка с вафельной фактурой, которая хорошо впитывает влагу и быстро сохнет.
9/15
Халат хозяйки поместья. Альтернатива килту.
10/15
Легкие долговечные сланцы.
11/15
Удобная приятная банная шапка.
12/15
Альтернатива привычным шапкам — травяная. Под воздействием горячего пара и воздуха в ней образуется отвар, проникающий в кожу головы.
13/15
Веник из кавказского дуба с веточками эвкалипта. Он был собран в районах Краснодарского края и Адыгеи с мая по сентябрь.
14/15
Шопер из водоотталкивающей плащевки на утеплителе, в который поместятся все банные принадлежности.
15/15
Обязательный для похода в баню мешочек для мокрых вещей

После

1/12
Мед. Его можно добавлять в напитки или наносить на тело. Для скрабирования лучше взять уже засахарившийся или смешать мед с солью.
2/12
Прополис. Самый недооцененный предмет в бане. Держим в чистоте не только тело, но и рот!
3/12
Скраб. Натуральный солевой скраб ручной работы от мастерицы из Магадана. В составе — местный можжевельник и приятно охлаждающий ментол, после которых тело будет благоухать еще несколько часов. Лучший банный опыт.
4/12
Скрабу отлично подойдет варежка для пилинга.
5/12
Крем-мыло. Мягкое и питающее крем-мыло с целебными травами, медом, пшеницей, овсом и рожью.
6/12
Увлажняющий крем, пахнущий настоящей баней.
7/12
Традиционная банная мочалка из натурального лыка. При распаривании оно становится мягким и нежным и меньше раздражает кожу, чем синтетические мочалки.
8/12
Мыло Yams. Мыло для рук и тела с миндальным маслом для ежедневного использования. Пахнет кожей с нотами древесины, коры и розового перца.
9/12
Масло для тела. Быстро впитывается, не оставляет липкости и надолго сохраняет ненавязчивый (но очень приятный) запах на теле.
10/12
Маска для волос. Защищает и увлажняет локоны, помогает вернуть влагу, питательные вещества и сделать волосы мягче после воздействия жары и пара.
11/12
Патчи. Лифтинг-патчи с пептидами для глаз быстро успокаивают кожу, уменьшают отечность и усталость. Хороший вариант после банного дня.
12/12
Самый простой скраб без причуд — соль!
Расскажите друзьям