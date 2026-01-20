Тем временем в Москве

Нежный слэм, поиск лифчиков и гендер-пати. Побывали на «Дурке» — главной тусовке нефоров

Забитый нефорами клуб, на сцене — музыканты-дед-инсайды проводят гендер-пати, парень слэмится с сигаретой во рту, а девочка с розовыми волосами поднимает флаг РФ с персонажами «My Little Pony». Это «Дурка», главная альт-тусовка страны. Шура Богачева провела вечер среди ребят примерно 2006 года рождения и рассказывает, как это было.

За две станции до «Ленинского проспекта» мой вагон заполняют нефоры. Рядом встает подросток в полном инди-слиз-луке — кожанке, узкачах и казаках — и начинает прихорашивать прическу а-ля Kai Angelв темное стекло. На эскалаторе оказываюсь в компании влюбленных нефорят. Забавно: у нас с девушкой почти одинаковые образы. Выйдя из метро, встречаю школьницу с ирокезом — прямо как у Горшка (а может, как у Ганвеста или Lil Uzi Vert, не уверена насчет ее вдохновителей). Абсолютно ясно, что всем нам по пути: мы идем на «Дурку».

Редактор Шура Богачева
В 18.30 у клуба Base уже стоит огромная очередь. Да, тусовка начинается рано, и это оправданно. Возрастное ограничение вечеринки — 16 лет, но тех, кто младше, пускают с родителем. В –9 градусов толпа согревается, распевая «Пошлую Молли» и распивая пиво и крепкий алкоголь — не все нефорята могут позволить напитки внутри заведения. Вдоль очереди ходит человек с мегафоном и предлагает приобрести ВИП-билет, который поможет избежать ожидания. Попасть на вечеринку можно было за 2000–3000 рублей, но некоторые счастливчики успели взять билет по акции за 700.

У подруг на входе изымают водку и воду, у модного парнишки — два лайма. Молодой человек хотел уверенно проскользнуть мимо охранников, но его план провалился. Меня тоже досматривали с особым пристрастием: кажется, пустая сумка показалась мужчине подозрительной, поэтому он проверил все карманы шубы, затем — кожаной куртки и, только убедившись, что под одеждой ничего нет, пропустил меня дальше. Через два часа с этим же охранником мы будем травить анекдоты.

На диджей-сете перед концертом включают главные альт-бэнгеры от 2hollis, Темного Принца, Hofmannita, Платины, madk1d, XXXTentacion и Ивана Золо, на каждый трек собравшиеся реагируют восторженно. Обхожу клуб, стараюсь не ударить каблуками лежащих и сидящих вдоль стен ребят. Люди здесь открытые и общительные — со мной легко заговаривают, хвалят образ, тоже подхватываю этот вайбик. Знакомые встречают друг друга криками и прыжками. Чувствуется, что многие подростки сильно ждали «Дурку»: клуб забит.

Два нефоренка вежливо просят у меня лифчик: «Хотим его на сцену Коле Cupsize кинуть, дай, пожалуйста!»

Приходится их огорчить: редактор «Афиши Daily» этот элемент гардероба сегодня оставила дома. Не могу выделить одну стилевую эстетику: вижу свэговые футболки с крестами из 2013-го, карнавальные костюмы, шапки-ушанки, опиумные и тенши-образы, культовые толстовки ЧВК «Рёдан» с пауком. Предлагаю гостям сняться в моем ролике, предварительно проверяя паспорта желающих. 2008, 2006 годы рождения. Чувствую себя старой. Почти каждый соглашается на съемку,  эмоционально отвечает на мои вопросы, не чураясь мата. 

А вот родители, которые привели своих детей на тусу, говорить со мной не хотят. Они неловко залипают в телефоны у бара.

Исключением становится уверенный мужчина лет сорока. «На этом движе» он оказался из-за ребенка и еще прихватил с собой коллегу, видимо, для моральной поддержки. Надеюсь, что после упоминания «Афиши Daily» им станет комфортнее со мной общаться, но мой образ, кажется, не внушает им доверия. «Ты знаешь, с кем ты вообще разговариваешь? — спросил он у меня по-доброму, насколько по-доброму можно произнести эту фразу. — С двумя руководителями!» Они рассказывают, что «в девяностых молодежные мероприятия выглядели так же». «И слава богу, что они продолжают существовать», — резюмирует отец нефоренка.

Ровно в 20.00 на сцене появляется патлатый ведущий в трениках и объявляет 2026-й «годом пикми печенько». Выступает милая певица в белом платье Катя Милтей (1,3 млн ежемесячных слушателей на Яндекс Музыке). Весь вечер народ больше всего упоминает хедлайнера, группу Cupsize. Катя тоже это чувствует и несколько раз выкрикивает фразы вроде «Знаю, что вы ждете Колю», «Давайте пошумим для Коли», «Ну давайте и мне немного пошумим».

За Милтей поочередно появляются секретные гости — locked23, Жанна Орешкина и трио — мистер модератор, умрувмае и lafkrat. Потом выходит заявленный поп-артист Grillyazh. «Хотите, чтобы сюда сразу вышел Cupsize?» — крикнул он. Толпа долго кричит «Да», и певец успевает вставить мемную фразу: «Сосали?» После первой песни Grillyazh анонсирует «гендер-пати» для своих поклонников Кости и Ники и отмечает, что он «за семейные ценности». В воздухе летают надутые презервативы, молодая пара узнает, что у них будет мальчик.

Шестой артист под псевдонимом Семьсот Семь появляется на сцене уже через час. На диване в випке лежит сильно перепившая девочка, за столом танцует парень с флагом России. Я уже видела сегодня другой флаг РФ, только с персонажами «My Little Pony».  

Иду на разведку в туалет. По запаху понимаю, что тут курили сигареты. В очереди едва держится на ногах синеволосая девушка, ей помогает друг. Признаюсь, стоять рядом страшновато — кажется, вот-вот ее вырвет. Но вдруг она слышит любимый трек Sqwore, кричит: «Дайте заснять эту песню!» — вырывается и убегает. Иду на танцпол. Со мной знакомится парень, который одиноко ведет трансляцию в тиктоке. Количество зрителей — 4 человека. «Но у меня было 15!» — убеждает блогер. Рядом подростки фотографируются с краденным из «Вкусно — и точка» плакатом. Кто-то проходит мимо и хвастается подруге: «Прикинь, Паша, менеджер Cupsize, помнит меня!» 

На сцене — очередной секретный гость. Рэпер Fortuna 812 (по моему мнению, самый брутальный и дерзкий из всех современных альт-музыкантов) выходит на сцену без майки и показывает толпе факи. Он исполняет свой хит «ParisLove», а теперь — выход долгожданного хедлайнера, группы Cupsize, которую называют «Пошлой Молли» нового поколения. Зрители скандируют «Пошел ***** [на хер]!», но в какой-то момент фраза превращается в «Рос-си-я!». С первого трека нефорята организуют слэм, оказываюсь в эпицентре. По сравнению с эмо-концертами здесь все нежнее: люди меньше толкаются, просто прыгают рядом друг с другом. Какой-то безумец летит со второго этажа випки в толпу — надеюсь, он ничего не сломал. На последнем треке ребята сталкиваются «стенка на стенку». 

Снова чувствую сигаретный запах. Вижу перед собой абсолютного рок-стара — пацан снимает футболку и поджигает сигарету прямо в центре танцпола, обнимая двух девушек. Третья снимает на олдовую «цифру», как он тушит сигарету о подошву. «Тушил сигу в казаках от Martine Rose» — вспоминаю текст популярной песни СК-рэперов.

Уже в 23.00 вечеринка окончена. Надеваю шубу и вижу, как в випке появляется Fortuna 812 и радует нескольких фанаток совместным фото. «Москва трахана еще разок, всем спасибо», — пишут в телеграм-канале «Дурки». 

Что такое «Дурка»

У бренда «Дурки» есть собственное медиа, шоу «Нефорбол», мерч и телеграм-бот для альт-знакомств. Автор всего этого — рэпер Coldah и его команда единомышленников. 

У мероприятий «Дурки» — чистый клаб-шоу-формат, который сейчас очень популярен в России и мире. В отличие от обычного концерта на сцене за вечер появляются сразу несколько артистов. Их выступления короче обычных, примерно по 20–30 минут, и в них нет места мощным спецэффектам. Диджей-сеты — важная часть таких тусовок.

Первая «Дурка» прошла 27 апреля 2024-го в уже закрытом клубе «Город», она была похожа скорее на «уютную вписку друзей в подвале». Тогда собралось 300 человек, и сейчас команда, пересматривая видео с того дня, «не верит, что они так выросли». «Паша Coldah позвал меня ведущим концерта, ну я пришел, посмотрел и говорю: „Прикольно, конечно, но это всё ***** [херня], гоу делать вместе жестче“», — рассказал концертный организатор «Дурки» Антон Бобов. 

Основная аудитория фестиваля — это нефоры и альтушки от 14 до 22 лет, считают организаторы. «Но при этом на „Дурке“ часто можно встретить лысых чуваков, заряженных взрослых мамочек без детей или даже обычных нормисов», — говорят они.

Команда «Дурки»

«К началу темных двадцатых в концертную индустрию залезло слишком много тупых школьников, которые берут денег у бати, арендуют площадку, покупают артистов и буквально все остальное. От этого страдает вся концертная индустрия.

Мы же стараемся делать каждую тусовку лучше и лучше, продумываем концепцию, декорации, ищем новые направления для лайнапа, потому что сами устали от шаблонных клаб-шоу.

Хотим, чтобы люди привыкли ходить на качественные мероприятия, чтобы в индустрию тянулось больше креативных ребят с горящими глазами — когда‑нибудь мы обязательно вытесним школьников-мажоров.

В будущем думаем поехать в регионы и показать хороший уровень, потому что там с концертами все хуже, чем в Москве и Питере. Первые наброски уже есть, скоро будем продумывать концепт и города. Хотим сделать крутой праздник для людей по всей России, чтобы „Дурка“ осталась в памяти у людей нашего поколения на долгие годы».

Певица Катя Милтей

«Для меня выступление на „Дурке“ стало первым опытом появления на большой сцене. Приятно, что я стала первой девушкой в лайнапе фестиваля. Надеюсь, тенденция продолжится и девочек станет больше. Попасть на „Дурку“ в качестве артиста — это получить плюс к медийке и возможность показать себя совершенно другой аудитории. А еще всегда приятно выступить с хорошим звуком и крутым визуалом, респект организаторам».

Исполнитель Grillyazh

«Для больших артистов появление на „Дурке“ — это возможность заработать, для маленьких — презентовать себя. Артистов в лайнапе объединяет причастность к неформальному движению.

Для аудитории «Афиши Daily» я бы описал все так: есть идея — неформальное движение, и есть тусовка «Дурка», где эти идеи воплощаются в форму (почти как у Платона). Сейчас одни дети находят себя в «пацанских» ценностях: подняться, переехать в Москву, увезти маму — они слушают Макана. А другие отвергают такие ценности и слушают артистов, у которых пусто внутри, но они дорого одеваются и красиво страдают. Как правило, вторые ходят на «Дурку»».

Расскажите друзьям