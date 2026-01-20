На сцене — очередной секретный гость. Рэпер Fortuna 812 (по моему мнению, самый брутальный и дерзкий из всех современных альт-музыкантов) выходит на сцену без майки и показывает толпе факи. Он исполняет свой хит «ParisLove», а теперь — выход долгожданного хедлайнера, группы Cupsize, которую называют «Пошлой Молли» нового поколения. Зрители скандируют «Пошел ***** [на хер]!», но в какой-то момент фраза превращается в «Рос-си-я!». С первого трека нефорята организуют слэм, оказываюсь в эпицентре. По сравнению с эмо-концертами здесь все нежнее: люди меньше толкаются, просто прыгают рядом друг с другом. Какой-то безумец летит со второго этажа випки в толпу — надеюсь, он ничего не сломал. На последнем треке ребята сталкиваются «стенка на стенку».