Настроение влюбиться: 6 романтических кинопремьер для первого и последнего свидания

Если вы задумывались о том, как бы выглядела новая «Москва слезам не верит», если бы вместо песен и танцев под луной в ней проходили ведьминские ритуалы, опять же под луной, то «Несвятая Валентина» дает исчерпывающий ответ. Три подруги (одна как раз из ремейка «Москвы», а другая — из еще одного сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана») пытаются или, наоборот, не пытаются найти любовь в большом городе так, словно «Практическую магию» поставила Нора Эфрон или на худой конец Нэнси Майерс . Но самое поразительное, что в этой классической вроде бы лав-стори некоторые (пусть не центральные героини) в итоге находят себя и выясняют, что счастье необязательно заключается в замужестве: при просмотре аж было слышно, как скрепы трещат. Вероятно, это связано с тем, что хоть фильм и поставил мужчина (Андрей Пантелеев), но сценарий к нему все-таки написала женщина (Ксения Остальская).