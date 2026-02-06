Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO

Трифон Бебутов назначен редакционным директором «Афиши Daily»
Культурное пространство «.оригинал» отмечает первый день рождения 14 февраля
В Лувре хотят отреставрировать поврежденную при ограблении корону императрицы Евгении
Крис Хемсворт переживал за карьеру после откровений о риске болезни Альцгеймера
Власти Японии отменили фестиваль сакуры у горы Фудзи из‑за неадекватного поведения туристов
В 2026 году в Москве заменят более 5,5 тысячи лифтов
Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню в усадьбе Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет сериал по Baldur’s Gate 3 для HBO

Фото: Larian

Крэйг Мазин, создатель сериала «Чернобыль» и соавтор телеадаптации игры «Одни из нас», продолжит сотрудничество с HBO. Об этом сообщает Deadline.

На этот раз он адаптирует для телевидения одну из самых признанных игр последних лет — Baldur’s Gate 3 от Larian Studios. Ее действие происходит во вселенной Dungeons & Dragons.

В отличие от «Одних из нас», сериал «Baldur’s Gate» не будет прямым пересказом сюжета игры. По словам студии, это будет прямое продолжение событий третьей части. Решение взяться за проект продиктовано личным желанием Мазина.

Он является не только преданным фанатом Dungeons & Dragons, играющим в настолку еженедельно на протяжении 15 лет, но и прошел Baldur’s Gate 3 на максимальной сложности, потратив на игру около 1000 часов. «Это сбывшаяся мечта — продолжить историю, созданную Larian и Wizards of the Coast», — заявил Мазин.

Проект предоставит ему большую творческую свободу. Поскольку новая игра в серии не разрабатывается, сюжет сериала не будет привязан к будущим релизам. «Baldur’s Gate» задуман как долгоиграющая история с возможностью рассказывать разные сюжетные арки в рамках огромного фэнтезийного мира.

Сериал сохранит классическую для D& D традицию. Зрители увидят, как новые, еще неопытные герои отправляются в приключения, обретают силу и пересекаются с уже полюбившимися по игре могущественными персонажами.

Мазин также планирует предложить роли в сериале актерам озвучки из оригинальной игры, как это уже было сделано в адаптации The Last of Us. Это будет уже второй крупный сериал по вселенной Dungeons & Dragons, так как параллельно Netflix с продюсером Шоном Леви разрабатывает свой проект по сеттингу Forgotten Realms. 

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Люди:
Шон Леви