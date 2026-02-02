Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Главный источник недовольства россиян на работе ― низкая зарплата. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос сервиса заботы о сотрудниках «Просебя» и фонда «Общественное мнение».

Больше всего россияне довольны атмосферой в коллективе (96%), условиями рабочего места (89%) и занимаемой должностью (88%). При этом 83% респондентов считают, что в целом контролируют свою жизнь, а 67% собираются реализовать долгосрочные планы независимо от обстоятельств. 

Среди факторов, которые вызывают недовольство на рабочем месте, опрошенные чаще всего называют зарплату (ею не удовлетворен 41% опрошенных). В тройку главных проблем также вошли низкая эффективность организации рабочих процессов (35%) и отсутствие возможностей для профессионального развития (27%). 

В личной жизни россияне чаще всего не удовлетворены финансовым положением (35%), состоянием здоровья (28%) и экологической ситуацией в регионе проживания (26%). А наибольшую удовлетворенность чувствуют отношениями с друзьями (93%) и близкими родственниками (90%). Только 20% недовольны жилищными условиями. 

Опрос показал высокий уровень психологической нагрузки: 57% респондентов за последний месяц сталкивались со стрессовыми ситуациями, а 35% сказали, что испытывают стресс постоянно.

Самыми распространенными негативным состояниями стали измотанность (25%), раздражительность (25%), невозможность расслабиться (24%), апатия и тревожность (по 23%).  

«Усталость команд сегодня — не исключение, а новая норма. Данные показывают, что стресс и измотанность становятся фоновым состоянием для значительной части сотрудников. И это уже не вопрос индивидуальной устойчивости, а управленческий вызов, связанный с тем, как компании выстраивают рабочие процессы и поддержку людей», — пояснила СЕО «Просебя» Ксения Винцюнене.

Недавний опрос SuperJob показал, что 58% россиян что не готовы терпеть начальника-абьюзера. 42% участников исследования как минимум один раз сталкивались с психологическим насилием со стороны руководства, 27% — со стороны коллег. Женщины чаще мужчин страдают от абьюза как от босса (47% и 37%), так и от коллектива (29% и 25%).

