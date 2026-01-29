В Дубае собираются построить улицу из золота

«Золото глубоко вплетено в культурный и деловой уклад Дубая, символизируя наше наследие, процветание и неизменный дух предпринимательства. <…> Создавая это знаковое место, мы не только отмечаем это наследие, но и переосмысливаем его для новой эпохи, которую определяют творчество и устойчивое развитие», ― заявил гендиректор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) Ахмед Аль-Хаджа.