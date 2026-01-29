Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
В «Аптекарском огороде» в Москве впервые в 21 веке зацвело авокадо
«Суперсемейку», «Начало» и «Шоу Трумана» внесли в Национальный реестр фильмов США
Вышел дублированный трейлер «Постороннего» — экранизации романа Альбера Камю от Франсуа Озона
Роскачество обнаружило ДНК курицы в вегетарианских котлетах
С 30 января по 3 февраля Москву накроют аномальные морозы
В Японии зафиксирован рекордный уровень самоубийств среди школьников за 45 лет
В Москве умные камеры начали выявлять самокаты и велосипеды на дорогах
Pixar показала первый отрывок и постер мультфильма «Прыгуны»
В Москве образовались сугробы в два раза выше климатической нормы
Почти 70% россиян негативно относятся к «Оземпику» и его аналогам
Рэйф Файнс поставил оперу «Евгений Онегин» в парижской Гранд-опера
Вышел тизер сериала «Берлин и дама с горностаем» — спин-оффа «Бумажного дома»
Дженнифер Грей снимется в сиквеле «Грязных танцев»
Идриса Эльбу оштрафовали за слишком быструю езду на скутере
Мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис» с Джейсоном Бейтманом и Дэвидом Харбором обзавелся трейлером
В Москве могут переименовать часть улиц в честь храмов
Apple TV анонсировала дату выхода второго сезона триллера «Криминальное прошлое»
Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза
H&M возрождает премию для молодых дизайнеров после пятилетнего перерыва
Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян
Би-би-си представила первый трейлер сериала — адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке

В Дубае собираются построить улицу из золота

Фото: Ahmed Aldaie/Unsplash

Дубай объявил о планах открыть настоящую «золотую улицу». Об этом сообщает Euronews.

В постройке улицы обещают использовать золото, но что конкретно это означает, до конца не понятно. Улица станет частью нового Dubai Gold District ― это ребрендинг действующего в Дубае Золотого рынка.

Район, расположенный в Дейре, объединяет около тысячи торговцев золотом и украшениями. Дата открытия «золотой улицы» пока не называется. 

«Золото глубоко вплетено в культурный и деловой уклад Дубая, символизируя наше наследие, процветание и неизменный дух предпринимательства. <…> Создавая это знаковое место, мы не только отмечаем это наследие, но и переосмысливаем его для новой эпохи, которую определяют творчество и устойчивое развитие», ― заявил гендиректор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE) Ахмед Аль-Хаджа.

Дубай известен громкими архитектурными проектами, среди которых самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа и самое большое колесо обозрения Ain Dubai. Недавно в городе открылся самый высокий отель в мире ― Ciel Dubai Marina высотой 377 метров.

