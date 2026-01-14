Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал

Фото: Columbia Pictures

Британский медиахолдинг Sky заказал сериальную адаптацию детектива «Девушка с татуировкой дракона» шведского писателя Стига Ларссона. Об этом сообщает Variety.

Проект будет состоять из восьми серий. Съемки планируют начать весной в Литве. Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала выступят Стив Лайтфут («В ее глазах», «Ганнибал») и Анджела ЛаМанна («Призраки усадьбы Блай», «В ее глазах»). Производством займется компания Left Bank Pictures.

По сюжету опозоренный журналист Микаэль Блумквист вместе с 24-летней хакершей Лисбет Саландер расследуют таинственное исчезновение девушки из богатой семьи, которое произошло 40 лет назад. В сериале Sky действие из начала 2000-х годов перенесут в современность.

Роман Ларссона уже дважды экранизировали. В 2009 году вышла шведская киноверсия режиссера Нильса Ардена Оплева с Нуми Рапас («Тайна 7 сестер») и Микаэлем Нюквистом («Миссия невыполнима: Протокол Фантом») в главных ролях. В 2011 году появилась американская адаптация руки Дэвида Финчера, в которой сыграли Дэниел Крейг («Достать ножи») и Руни Мара («Она»).

