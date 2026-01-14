По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал

По сюжету опозоренный журналист Микаэль Блумквист вместе с 24-летней хакершей Лисбет Саландер расследуют таинственное исчезновение девушки из богатой семьи, которое произошло 40 лет назад. В сериале Sky действие из начала 2000-х годов перенесут в современность.