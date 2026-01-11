Погода в начале 2026 года в Москве оказалась холоднее климатической нормы

«Тупые телефоны», война со слопом и геймификация сериалов: NYT предсказал тренды 2026 года
В Москве открыли крупнейший в стране комплекс для зарядки электромобилей
Умер гитарист Боб Вейр, сооснователь группы Grateful Dead
Барри Кеоган с пепельными волосами в трейлере «Ограбления в Лос-Анджелесе»
Продажи Библии в Великобритании выросли на 134% за 6 лет
Милли Бобби Браун расплакалась, посмотрев на финал своей героини в «Очень странных делах»
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На «Хлебозаводе» покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе
Золотое кольцо увеличат на 49 населенных пунктов
Принцесса Уэльская Кейт сказала, что природа помогла ей исцелиться
Пес-«Гудини» устроил побег из приюта ― он вскрыл замок пастью
Индонезия заблокировала ИИ-чат Grok из‑за риска создания порнографии
PUBG Mobile представила коллаборацию с сериалом «Острые козырьки»
Хит Джо Кири «End of Beginnings» набрал 2 млрд прослушиваний и возглавил чарты
Моррисси объявил о первом за шесть лет альбоме «Make-Up Is a Lie»
Мексиканский университет запустил дипломный курс по психоанализу «Евангелиона»
Собаки могут учить новые слова, подслушивая разговоры людей
Долина не передаст квартиру Лурье до 20 января
В России закрылись 25 одежных брендов за год
«Черное зеркало» продлили на 8-й сезон
Актеры сериала «Солдаты» застряли в пробке на Ярославском шоссе и опоздали на собственный спектакль
Театр им. Маяковского проведет благотворительную ярмарку, на которой можно приобрести вещи артистов
Ученые: 22 января вокруг Солнца соберется уникальный парад планет
Вышел трейлер финальной части хоррора «Незнакомцы» об убийцах в масках. Премьера — 6 февраля
Паша Техник обошел Путина и Трампа по популярности в русской Википедии
В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
На Bad Bunny подала в суд девушка. Она утверждает, что ее голос использовали в песнях без разрешения

Погода в начале 2026 года в Москве оказалась холоднее климатической нормы

Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

Первые десять дней 2026 года в Москве оказались холоднее климатической нормы на 0,6 градуса, сообщает синоптик Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

В этот период столица пережила две волны похолодания. Самым холодным днем стало 2 января — тогда температура опустилась до –13,9 градусов.

За десять дней выпало 38 миллиметров осадков — 73% от месячной нормы. Почти две трети этого количества, 22 мм, пришлось на 9 января, что стало новым суточным рекордом для этой даты. Предыдущий максимум (12,9 мм) был установлен в 1976 году.

Обильный снегопад привел к транспортному коллапсу. В московских аэропортах были отменены и перенесены десятки рейсов. На Ярославском шоссе у Переславля-Залесского образовалась пробка на 23 километра. Застрявших в ней водителей эвакуировали автобусами и снегоходами. 

