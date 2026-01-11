Погода в начале 2026 года в Москве оказалась холоднее климатической нормы

Первые десять дней 2026 года в Москве оказались холоднее климатической нормы на 0,6 градуса, сообщает синоптик Татьяна Позднякова в телеграм-канале.
В этот период столица пережила две волны похолодания. Самым холодным днем стало 2 января — тогда температура опустилась до –13,9 градусов.
За десять дней выпало 38 миллиметров осадков — 73% от месячной нормы. Почти две трети этого количества, 22 мм, пришлось на 9 января, что стало новым суточным рекордом для этой даты. Предыдущий максимум (12,9 мм) был установлен в 1976 году.
Обильный снегопад привел к транспортному коллапсу. В московских аэропортах были отменены и перенесены десятки рейсов. На Ярославском шоссе у Переславля-Залесского образовалась пробка на 23 километра. Застрявших в ней водителей эвакуировали автобусами и снегоходами.