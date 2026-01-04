Куда мы катимся: 20 лучших катков в Москве

Самые популярные катки
ГУМ-Каток
В 20-м сезоне визуальная концепция центрального катка Москвы навеяна дымковской игрушкой. Народный промысел родом из Вятки воплотился в самобытных украшениях, от забавных всадников до сказочных зверей и птиц. Традиционно на катке с искусственным льдом смогут одновременно кататься 450 человек.
На ГУМ-Катке можно поучаствовать в бесплатных мастер-классах от профессиональных спортсменов. Например, по субботам здесь будут учить играть в хоккей, а по воскресеньям гости смогут попрактиковаться в несложных элементах катания. Также на катке можно заточить коньки, взять напрокат помощника фигуриста или защитную экипировку для детей. Для посетителей работает несколько кафе, в меню — чай, кофе, пончики, горячие бутерброды, блины, осетинские пироги и вафли.
Каток в парке Горького
К началу зимнего сезона 2025/2026 один из самых больших и любимых москвичами катков претерпел масштабное обновление. Теперь ледовая площадка находится прямо перед главным входом в парк Горького. В этом году тематической основой катка стал новогодний вокзал, за атмосферу которого отвечают ярмарочные шале с кафе, поезд, беседки в виде остановок и фотозоны.
Сам павильон проката тоже напоминает здание вокзала, от которого отправляется в путь праздничный состав с сувенирными магазинами и тематическими лавками внутри воображаемых вагонов. По пятницам, субботам и воскресеньям кататься на коньках можно под аккомпанемент молодых исполнителей и диджеев, которые устраивают концерты в медиарубке.
Мультимедийный каток в «Лужниках»
В «Лужниках» можно кататься на коньках в окружении 24 иммерсивных инсталляций. Площадь чистого льда составляет чуть больше 16 000 квадратных метров, а подсветки, которая украшает фасад комплекса, — 8000. С помощью света и звука команда каждый вечер создает новое мультимедийное шоу на фасаде Большой спортивной арены.
Помимо основной ледовой арены, здесь есть отдельная площадка для детей и ледовые дорожки, а еще рестораны и кафе. Также можно взять уроки катания у инструкторов школы Polar Team. В этом сезоне на льду установили полноценный ледовый парк с интерактивными инсталляциями, от замерзшего водопада до леса, который оживает от движения посетителей. Переодеться и оставить личные вещи на время катания можно в отапливаемых павильонах.
Каток ВДНХ
Ежегодно каток на ВДНХ становится самым большим в Москве: площадь ледового покрытия здесь составляет более 20 000 квадратных метров и вмещает около 5000 человек одновременно. Площадка протянулась вдоль Центральной аллеи парка, огибая его знаковые достопримечательности — фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Согреться горячими напитками и перекусить можно прямо во время катания: для посетителей работают точки с пончиками, хот-догами, трдельниками, блинами и не только. В новом зимнем сезоне команда по традиции подготовила насыщенную событийную программу с ночными катаниями, вечеринками, утренними зарядками, выступлениями звезд фигурного катания и спортивными фестивалями.
Каток «Лед» в парке «Сокольники»
Технологичный каток расположен на Фестивальной площади парка «Сокольники» и занимает площадь 5300 квадратных метров. Площадка состоит из силовой плиты, которая создает искусственное ледовое покрытие, и компрессорного цеха. Здесь есть пункт проката, гардеробные и кафе, а кататься можно даже при плюсовой температуре. Вход на каток осуществляется по сеансам, а по четвергам для более продвинутых пользователей есть один сеанс скоростного катания.
Бесплатные
Каток в Ростокино
Каток у Ростокинского акведука входит в территорию парка «Яуза» — самого протяженного в Европе. Помимо сеансов свободного катания, на площадке действуют часы для свободного катания с шайбой, скоростной езды и игры в хоккей. Кроме катка в Ростокино, в парке «Яуза», открыты еще две площадки с искусственным льдом — в Южном Медведково и Отрадном.
Каток в Пестовском парке
Каток в Пестовском парке в Балашихе занимает площадь 1800 квадратных метров. Это площадка с искусственным льдом, поэтому ее работа не зависит от минусовой температуры. Помимо самих коньков, здесь можно взять напрокат специальные детские полозья на обувь. Также в распоряжении гостей — теплые раздевалки, где можно переобуться и оставить личные вещи, помощники фигуриста и возможность заточки коньков. Перед посещением необходима бронь: регистрация открывается за 24 часа до сеанса и доступна в течение 20 минут после начала.
Каток в Парке Дружбы
Путь от станции метро «Речной вокзал» до катка в Парке Дружбы займет всего несколько минут пешком. Здесь можно кататься без ограничения по времени, а приятная музыка и яркая праздничная иллюминация только усилят впечатления. Перекусить и согреться горячими напитками можно в соседнем кафе. Это каток с натуральным покрытием, поэтому работа площадки зависит от погодных условий. Вход на каток бесплатный, предварительная регистрация не требуется. Есть пункт проката и индивидуальные камеры хранения.
Каток на площади Революции
По традиции зимой в столице открылось более 20 бесплатных катков с искусственным льдом в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Один из них расположен в самом центре Москвы, на площади Революции. Вокруг — знаковые достопримечательности и многочисленные сувенирные лавки. Также есть пункт проката и теплая раздевалка с ячейками хранения.
Каток в парке Северного речного вокзала
Каток площадью 648 квадратных метров, расположенный напротив Северного речного вокзала, участвует в масштабном городском фестивале «Зима в Москве». Посетить его можно бесплатно, длительность одного сеанса составляет 1,5 часа. Здесь можно взять напрокат коньки и дополнительное оборудование, а также переодеться и оставить вещи на время катания в теплом павильоне. Организаторы обещают насыщенную развлекательную программу с выступлениями известных фигуристов и мастер-классами, концертами и тренировками для всех желающих.
Каток «Полярный» в парке «Фили»
Еще один бесплатный каток с искусственным льдом открыт в северной части парка «Фили». Он работает при температуре не выше +5 градусов. Площадь катания — 800 квадратных метров, прийти можно без предварительной регистрации на один из четырех сеансов. В «Полярном» можно взять напрокат коньки и дополнительное оборудование, арендовать шкафчик для хранения вещей и заточить собственные коньки.
Самые атмосферные — в усадьбах и музеях-заповедниках
«Live! Каток» в усадьбе Воронцово
«Live! Каток» — площадка с искусственным льдом в Воронцовском парке. Для посетителей открыт просторный павильон, где можно переодеться и оставить вещи в камере хранения. Каток может не работать при плюсовой температуре — актуальную информацию команда публикует в своей группе во «ВКонтакте» и телеграм-канале. Вход на «Live! Каток» платный: стоимость сеанса в будний день составляет 460 рублей, а билет в выходные обойдется в 580 рублей. Также команда проводит обучающие занятия для детей.
Каток в музее-заповеднике «Коломенское»
В новом сезоне в «Коломенском» работают сразу два катка. Первый, в форме ледового круга и площадью более 3000 квадратных метров, находится на Фестивальной площадке. Рядом есть кафе и теплая раздевалка. Вход осуществляется сеансами.
К нему добавилась площадка на Царской набережной, которая протянулась почти на 2 километра. Здесь можно покататься в окружении живописного вида на Москву-реку и праздничных огней с эффектом звездного неба. Общая площадь ледовой трассы — 13 450 квадратных метров. Помимо иллюминации, новогоднее настроение создают гигантские елочные шарики, арочный тоннель и несколько тематических фотозон.
Каток на стадионе «Огонек»
Стадион «Огонек» находится на территории музея-заповедника «Царицыно». Несколько лет назад его решили реконструировать, и здесь также появился каток с ровным искусственным льдом площадью 1456 квадратных метров. Он работает в любую погоду, а ночью освещается прожекторами. Оставить личные вещи, взять напрокат и заточить коньки можно в пункте проката. Также есть опция платных занятий с тренером. Найти стадион, а вместе с ним и каток легко: центральный вход на площадку расположен напротив выезда с 6-й Радиальной улицы, рядом с Центром электронного декларирования. Подробный маршрут описан на сайте музея. При прокате коньков придется оставить залог 1500 рублей за пару (принимаются только наличные).
Локальные катки, где не так людно
Каток «Метелица» в Бабушкинском парке
В Бабушкинском парке открыто 1350 квадратных метров ледового покрытия. Вход на каток «Метелица» возможен во время одного из четырех сеансов, с 10.00 до 22.00 в любой день, кроме понедельника. Рекомендуем заглянуть на последний сеанс в пятницу, субботу или воскресенье: на 3 часа каток превращается в танцевальную площадку на льду с зажигательной музыкой. А рядом есть теплая раздевалка, кафе и пункт проката коньков. Купить билет можно онлайн или отсканировав QR-код при входе. При прокате инвентаря просят оставить залог 2000 рублей или любой документ, подтверждающий личность.
Каток в парке «Кузьминки»
Недавнее пополнение на ледовой карте столицы: в прошлом году новый каток открылся в парке «Кузьминки», что по соседству с «Коломенским». Помимо самой площадки для катания площадью 1450 квадратных метров, здесь есть теплые раздевалки, ячейки для хранения вещей, пункты по заточке коньков, а еще магазины и кафе. Кататься можно в окружении живописной природы, яркой иллюминации и под музыку.
Каток в Перовском парке
Найти каток в Перовском парке несложно: он расположен рядом с детским клубом «Крошка енот», со стороны Коренной улицы. Благодаря искусственному покрытию площадью 800 квадратных метров работа площадки не зависят от погодных условий. Рядом есть специальная зона для детей и теплый шатер, где можно переодеться и оставить вещи. По понедельникам проводят три сеанса, со вторника по пятницу — четыре. При прокате дополнительного инвентаря просят залог — любой удостоверяющий личность документ с фотографией, кроме паспорта.
Каток в парке развлечений «Сказка»
В декабре открытый каток с искусственным льдом площадью 1000 квадратных метров также заработает на территории парка развлечений «Сказка» в Крылатском. Дополнительный плюс к новогоднему настроению — праздничная иллюминация в вечернее время, украшенная елка и музыка. Переодеться можно в просторном «Эколофте», а согреться чашкой горячего кофе или чая — в одном из многочисленных кафе и точек питания. В течение зимнего сезона на катке будут проводить праздники, фестивали, мастер-классы и другие активности для гостей любого возраста. В будние дни вход на каток свободный, а в выходные придется заплатить 500 рублей. Преимущество локации в том, что время катания здесь неограниченно — можно прийти хоть на целый день.
Каток FM в парке «Ходынское поле»
Каток FM с яркой неоновой подсветкой, уютной новогодней атмосферой и приятной музыкой находится в зоне спортивных активностей парка «Ходынское поле». Здесь можно взять напрокат коньки и помощника фигуриста, а еще воспользоваться услугой индивидуальных тренировок по фигурному катанию. Переодеться можно в теплой раздевалке, а согреться в перерывах между катанием — в расположенных поблизости павильонах с кафе.
Каток в парке «Красная Пресня»
В этом зимнем сезоне в парке «Красная Пресня» вновь заработал открытый каток с искусственным льдом. Кататься здесь можно в атмосфере динамичного мегаполиса: площадка находится в окружении небоскребов Москва-Сити. В центре катка ежегодно устанавливают новогоднюю елку, от которой к бортам отходят светящиеся гирлянды. Вход на площадку осуществляется по сеансам, а, помимо стандартных услуг проката, здесь можно взять еще и уроки по фигурному катанию.