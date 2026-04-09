Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей

Афиша Daily
Фото: фонд «Второе дыхание»

Фонд «Второе дыхание» открыл сбор пожертвований для отправки праздничных выпускных нарядов школьникам из малоимущих семей. Акция «Платье. Брюки. Выпускной» будет длиться до конца мая. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе фонда.

Организация отбирает одежду на выпускной семьям, которые не могут позволить себе такую покупку. Платья, костюмы, аксессуары и обувь уже готовы, и команда проекта собирает деньги на их отправку в семь регионов России. Посылки отправятся 415 подросткам из Воронежской, Костромской, Московской, Владимирской, Рязанской областей, а также Ставропольского края и Москвы.

Поддержать школьников можно с 7 апреля, перечислив любую сумму на сайте акции. Отправка одного наряда стоит в среднем 800 рублей. Сбор продлится до 31 мая.

Собрать праздничные наряды для выпускников помогли партнёры фонда: А101, химчистка «Диана», Европейская гимназия, ЖК Микрогород в лесу, ГК «Самолет», ЖК Level Group, «Лаборатория Касперского», Around, Мегафон, Авито, 100балльный репетитор, Лемана ПРО, Металлоинвест, АО Альфа-Банк, Punk Fiction, Т-Банк, Lamoda, «Домклик», Почта России, Forbes Russia. 

Нереализованные коллекции для выпускников передали 5 o’COAT, Guess, HENDERSON, Эконика, TJ Collection.

«Подросткам, особенно из малообеспеченных семей, в целом непросто в конце учебного года. Школьники изо всех сил готовятся к экзаменам и поступлению, переживают насчет будущей профессии и взрослой жизни. Родители также тревожатся из-за настоящего, в котором приходится экономить», - рассказала Юлия Селезнева, заместитель руководителя благотворительных программ фонда «Второе дыхание».

«Платье. Брюки. Выпускной» — благотворительная акция фонда «Второе дыхание», которая проходит в пятый раз. Команда также проводит Дни поддержки — закрытые мероприятия для выпускников и родителей. На них школьники могут в спокойной атмосфере выбрать платья и костюмы на праздник, а стилисты помогут дополнить образ.

Благотворительный фонд «Второе дыхание» — крупнейшая в России некоммерческая организация, которая собирает и передает качественную одежду многодетным семьям, людям пожилого возраста, людям с инвалидностью и другим, чтобы они могли чувствовать себя увереннее и решаться на позитивные изменения. У проекта 659 контейнеров для сбора вещей в 70 городах России — они установлены в общественных пространствах, крупных торговых центрах и жилых комплексах. 

Расскажите друзьям