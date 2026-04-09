С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд»

С 21 по 23 мая 2026 года в Нижнем Новгороде пройдет второй городской технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мероприятия.
Фестиваль будет проходить три дня. Участникам расскажут, как технологии будущего уже сегодня меняют науку, медиа, культуру и повседневную жизнь. Для этого выступят астроном Владимир Сурдин, издатель медиа про науку N+1 Андрей Коняев, физик-теоретик Алексей Семихатов, медиаменеджер и AI-евангелист Даниил Трабун, предприниматель и сооснователь проекта Follow Me To Наталья Османн, техногуманист и HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина, предприниматель и эксперт по цифровым коммуникациям Дмитрий Бескромный и другие эксперты.
Запланированы лекции, публичные дискуссии, мастер-классы и интерактивные форматы. «Главной фишкой фестиваля в 2026 году станет музыкальная программа», — рассказала Ирина Ефимова, организатор конференции ЦИПР и фестиваля «Тех-Френдли Викенд».
Эксперты обсудят ключевые треки — от энергетики, климата и биотехнологий до развития искусственного интеллекта, робототехники и новых производственных моделей. Отдельные сессии будут посвящены будущему продуктов, устойчивому производству и потреблению, а также влиянию технологий на экологию и общество. В программе появятся дискуссии о развитии культуры и креативных индустрий: участники поговорят о будущем искусства, новых музейных форматах, VR- и AR-проектах и роли технологий в культурной среде.
Отдельный блок будет посвящен человеку будущего — навыкам, эмоциональному интеллекту, digital wellbeing и технологиям, которые могут повлиять на здоровье и продолжительность жизни. Помимо деловой части, на площадке фестиваля будут работать VR-зоны и технологические инсталляции, спортивные и интеллектуальные активности, а также программы для детей.
Фестиваль выйдет за пределы площадки c помощью городской инициативы «Знакомьтесь, Нижний». Маршруты и достопримечательности в историческом центре отметят специальной навигацией, а на сайте фестиваля будет доступен гид по прогулочным маршрутам, музеям и гастрономическим точкам Нижнего Новгорода. Гостям предоставят шаттлы между ключевыми локациями, а рестораны города представят специальные меню.
«Тех-Френдли Викенд» — молодой спутник конференции ЦИПР, точка притяжения города, где технологии, культура и общество встречаются для диалога о будущем. Это пространство, где сложные разговоры становятся понятными, а симбиоз деловой и развлекательной программы позволяет говорить на одном языке с разной аудиторией», — отметила Ольга Пивень, сооснователь фестиваля и директор конференции ЦИПР.
Участие в активностях «Тех-Френдли Викенда» бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте techfriendly.cipr.ru. Актуальная информация публикуется в официальном телеграм-канале.