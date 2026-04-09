«Литрес»: спрос на книги о космонавтике вырос за последний месяц в РФ на 83%

Интерес россиян к книгам о космонавтике за последний месяц вырос на 83%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».
Там отметили, что чаще всего читатели выбирают аудиокнигу «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите», написанную астронавтом Крисом Хэдфилдом. Второе место — у аудиокниги Стивена Уокера «Первый: Новая история Гагарина и космической гонки». Она рассказывает о соперничестве между США и СССР за право быть первой страной, отправившей человека в космос. На третьей строчке — книга «Голубая точка. Космическое будущее человечества» популяризатора космической науки Карла Сагана.
«Литрес» отмечает, что у россиян также увеличился спрос на книги по астрономии и на нон-фикшн-литературу о космосе в целом. «За последний месяц выручка с продажи книг по астрономии увеличилась на 20%, а о космосе — на 15% в сравнении с аналогичным периодом месяцем ранее», — заключили в пресс-службе.
Недавно жители РФ перечислили песни, под которые полетели бы в космос. В список попали «Трава у дома» группы «Земляне», «Я свободен» Валерия Кипелова и «Highway to Hell» группы AC/DC. А сервис «Звук» к 65-летию полета Юрия Гагарина запустил проект «Первые в космосе». Для него собрали музыку, тематические подкасты, аудиокниги, детский контент и карточки с фактами о ключевых достижениях космической эпохи.
С 2 апреля мир наблюдает за космическим кораблем «Орион» с четырьмя астронавтами на борту, который запустили в США впервые с 1972 года. В ходе миссии «Артемида-2» корабль совершил один виток вокруг Луны, но без посадки на поверхность. 7 апреля команда обнаружила на Луне два новых кратера. Один из них назвали Кэрролл — в честь покойной жены командира Рида Уайсмена.