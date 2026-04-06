В российский прокат выйдет аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli

По сюжету аниме школьница Хару спасает из-под колес автомобиля необычного кота с золотой цепочкой на шее. Вскоре девочка узнает, что он принц Кошачьего королевства. Кошачий король в благодарность повелевает сделать девочку невестой его сына. Попав в волшебный мир говорящих котов и роскошных дворцов, Хару рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку. С помощью харизматичного кота Барона и его союзников ей предстоит опасное приключение, чтобы вернуться домой.