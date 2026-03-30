Wildberries запустил книжный сервис

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) в тестовом режиме запустила сервис «WB Книги». Об этом сообщила пресс-служба компании.



Приложение уже доступно в Google Play, AppStore и RuStore. Есть также десктопная версия.



В сервисе есть витрина печатных книг, которые можно положить в корзину на Wildberries, а также библиотека цифровых изданий в текстовом и аудиоформате. Планируется добавление инструментов для оцифровки текстов и учебы, AI-помощники и другое.