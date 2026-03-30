Wildberries запустил книжный сервис

Фото: wildberries_shop/VK

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) в тестовом режиме запустила сервис «WB Книги». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Приложение уже доступно в Google Play, AppStore и RuStore. Есть также десктопная версия.

В сервисе есть витрина печатных книг, которые можно положить в корзину на Wildberries, а также библиотека цифровых изданий в текстовом и аудиоформате. Планируется добавление инструментов для оцифровки текстов и учебы, AI-помощники и другое.

«В наших планах, что «WB Книги» со временем превратится в пространство, где можно не только читать в любом формате или слушать книги, но и учиться, находить единомышленников, получать доступ в мир событий вокруг литературы. Например, в закрытые книжные клубы или на мероприятия. Цель платформы — пробуждать любовь к чтению, формировать привычку читать чаще, ежедневно объединять людей вокруг литературы», — рассказала глава RWB Татьяна Ким.

