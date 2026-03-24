Билла Косби обязали выплатить 19 млн долларов по делу об изнасиловании

Суд присяжных в Калифорнии обязал американского комика и режиссера Билла Косби выплатить 19,25 млн долларов бывшей официантке Донне Мотсингер по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Би-би-си.
Присяжные признали, что в 1972 году Косби накачал Мотсингер наркотиками и изнасиловал. Это произошло, когда комик забрал ее из дома на лимузине, чтобы отвезти на одно из своих стендап-шоу. По словам пострадавшей, Косби угостил ее вином и дал ей таблетку, которую она приняла за аспирин. После этого девушка потеряла способность сопротивляться.
«Следующее, что она помнит, — как то приходила в сознание, то снова его теряла. Последнее, что помнит мисс Мотсингер, — вспышки света», — говорится в иске.
Согласно материалам дела, девушка пришла в себя дома почти полностью обнаженной — на ней оставалось только нижнее белье — и «поняла, что Билл Косби накачал ее наркотиками и изнасиловал».
Адвокаты Косби отвергли обвинения, заявив, что Мотсингер «сама признает, что не имеет ни малейшего представления о том, что произошло».
88-летний Косби отверг обвинения Мотсингер, как и аналогичные заявления в ряде гражданских и уголовных исков, поданных десятками женщин. Адвокат комика Дженнифер Бонжан заявила, что ее клиент обжалует вердикт.
В 2021 году Косби досрочно вышел из тюрьмы, где пробыл более двух лет по обвинению в изнасиловании другой женщины. Согласно судебному решению, в 2004 году комик накачал наркотиками и изнасиловал 31-летнюю экс-менеджера женской баскетбольной команды Университета Темпл в Филадельфии Андреа Констанд.
В 2022-м присяжные признали Косби виновным в изнасиловании 16-летней девушки, которое произошло в 1975 году. Его обязали выплатить пострадавшей компенсацию в размере 500 тыс. долларов.
Билл Косби — актер, музыкант, режиссер, сценарист, продюсер, стендап-комик и политический активист. Он лауреат «Эмми», «Золотого глобуса» и «Грэмми». В США ему дали прозвище Американский Папа.