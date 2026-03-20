Гитариста AC/DC Стиви Янга госпитализировали

Гитариста австралийской рок-группы AC-DC Стиви Янга госпитализировали во время гастролей в Аргентине. Об этом сообщили на сайте музыкального коллектива.
Участники команды AC/DC поделились, что Янг почувствовал себя нехорошо по прибытии в Буэнос-Айрес. «Из соображений предосторожности его поместили в местную больницу, где он проходит полный комплекс обследований», — рассказали они.
По словам представителей группы, «Стиви чувствует себя хорошо и пребывает в хорошем настроении». Он с нетерпением ждет концерта в аргентинской столице, который запланирован на 23 марта.
AC/DС проводят тур «Power Up» в поддержку одноименного альбома, вышедшего в 2021 году. Музыканты гастролируют с 2024 года. Они назвают пластинку «Power Up» данью памяти гитаристу Малкольму Янгу, который скончался в 2017 году.
«За эти гоы мы с Малкольмом написали немало песен. Он всегда хотел выпустить их, поэтому я подумал, что сейчас самое подходящее время», — признавался Ангус Янг, еще один участник AC/DC и брат Малкольма.
Стиви Янг — племянник Малкольма и Ангуса. Он постоянный участник AC/DC с 2014 года. Стиви заменил Малкольма в составе группы за три года до его смерти, когда Малкольм решил отойти от дел из‑за ухудшения здоровья.