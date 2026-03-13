Сергей Безруков пообещал не «строить молниеносно что‑то новое» на первой встрече с труппой МХАТа

Автор песен к «Эйфории» Labrinth заявил об уходе из индустрии и послал к черту шоу HBO
Hulu показал трейлер комедии «Pizza Movie» с Гейтеном Матараццо
Спин-офф «Йеллоустоуна» «Маршалы» продлили на второй сезон спустя 12 дней после премьеры
Умерла актриса Джейн Лапотейр из сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон»
Кинотеатр в США выпустит ведерко для попкорна в виде сумочки из «Дьявол носит Prada-2»
SMM-редактор «Афиши Daily» и вокалист группы «Гафт» обсудят творчество и кризис среднего возраста
«У меня очень плохое предчувствие»: вышел трейлер нового хоррор-сериала братьев Даффер
Звезда драмы «Голос Хинд Раджаб» не сможет посетить «Оскар» из‑за запрета на въезд палестинцев в США
Работодателя могут оштрафовать за подглядывание в компьютеры сотрудников
Китаец подготовил тещу к первому полету. Он разместил на чемодане QR-код и просьбу о помощи
Брэдли Купер намерен срежиссировать приквел «Одиннадцати друзей Оушена»
Найдены два утерянных эпизода «Доктора Кто» 1960-х годов
Стоимость Nintendo за неделю выросла на 14 млрд долларов из‑за новой игры Pokémon
Жители Москвы и Петербурга стали искать Wi-Fi на картах в четыре раза чаще в 2026 году
Умер рэпер DopeVvs — экс-участник объединения Benzo Gang
Дуэт «БИС» объявил о воссоединении спустя 16 лет
В 2026 году пройдет первый Кубок мира по гонкам спермы
В МФТИ посоветовали жителям Москвы ориентироваться по солнцу и звездам из‑за отключения связи
Темой «Архстояния Детского» в 2026 году станет «Время резиновое»
В Госдуме предложили поставить в городах таксофоны с интернетом
Владислава Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео»
Pharaoh оштрафовали на 80 тыс. рублей по новой статье о пропаганде наркотиков
В Китае создали робота, который превращает человека в кентавра
В Москве отложат открытие проката велосипедов и самокатов из‑за холодной зимы
Умерла звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный
В Netflix начали работать над сериалом о жизни Фриды Кало
Роман Курцын и Роман Постовалов мерятся силушкой богатырской в тизер-трейлере «Богатырей»
Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания

Сергей Безруков пообещал не «строить молниеносно что‑то новое» на первой встрече с труппой МХАТа

Фотограф: Александр Авилов/агентство «Москва»

Сергей Безруков, назначенный художественным руководителем МХАТ им. Горького, провел первую встречу с труппой, пишет «Российская газета».

Она состоялась в пространстве зрительского арт-кафе. По данным издания, участники рассказали, что знакомство прошло «со взаимным доверием и позитивными ожиданиями предстоящей работы».

Безруков подчеркнул свою связь с мхатовскими традициями. «Не следует ожидать молниеносного строительства чего-то нового», — добавил он. По его словам, сначала он хочет изучить ситуацию, а затем переходить к планированию и реализации новых идей.

Актер отметил, что театр не работает на своей площадке три года из-за ремонта сцен. «Поэтому в Московском Губернском театре, который я по-прежнему возглавляю, мы постараемся найти окна в репертуаре, чтобы дать возможность играть спектакли МХАТа на нашей сцене в Губернском», — обещал он.

6 марта Сергей Безруков был назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Константин Хабенский занял пост и.о. ректора Школы-студии МХАТ.

