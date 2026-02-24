Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»

Афиша Daily
Фото: Toho

Collider составил рейтинг из 20 лучших боевиков. На первом месте оказался фильм «Семь самураев» режиссера Акиры Куросавы, который вышел в 1954 году. Действие в ленте развивается в Японии XVI века во время гражданской войны. По сюжету крестьяне нанимают семерых ронинов (самураев без господина), чтобы защититься от группы бандитов.

По мнению Collider, «Семь самураев» повлияли на многие картины — от вестернов до фильмов об ограблениях. Куросава применил динамичный монтаж, где погода стала частью повествования, и создал сложную систему персонажей с разными характерами, двигающих сюжет. «„Семь Самураев“ выходят за рамки жанра, выступая не только как величайший боевик, но и как одно из самых важных произведений в истории кинематографа», — отметили в Collider.

Вторую строчку занял фильм «Терминатор-2: Судный день» 1991 года режиссера Джеймса Кэмерона. Это продолжение фильма «Терминатор», в котором враждебный искусственный интеллект «Скайнет» отправляет Терминатора — высокоразвитую машину для убийств — назад в 1995 год. Тот должен убить будущего лидера человеческого сопротивления Джона Коннора, когда тот был ребенком. Сопротивление отправляет обратно менее продвинутого перепрограммированного T-800, чтобы защитить Коннора и предотвратить Судный день (ядерную войну).

Издание посчитало картину знаковой в своем жанре из-за сочетания драматургии и технологических решений. Только на визуальные эффекты потратили 5 млн долларов, что сделало фильм на момент его выхода самым дорогостоящим в истории кинопроизводства.

В топ-3 также вошел фильм «Крепкий орешек» 1988 года режиссера Джона МакТирнана. Он рассказывает о нью-йоркском полицейском Джоне МакКлейне, который в одиночку противостоит банде террористов, захвативших небоскреб в Лос-Анджелесе на Рождество. В СМИ подчеркнули, что герой Брюса Уиллиса совершает ошибки, что отличает его от других непобедимых персонажей боевиков.

В списке лучших боевиков также появились «Чужие», «Смертельное оружие», «На гребне волны», «Французский связной», «Джон Уик», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Безумный Макс: Дорога ярости». В рейтинге также есть «Выход дракона», «Хищник», «Матрица», «Буллит», «Темный рыцарь», «Убить Билла. Фильм 1», «Казино „Рояль“», «Рэмбо: Первая кровь», «Круто сваренные» и «Рейд».

Ранее Collider выбрал 20 величайших фэнтези-фильмов всех времен. Первую строчку в рейтинге занял «Властелин Колец: Возвращение короля» ― завершающий фильм трилогии Питера Джексона. 

