В арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли гигантское сердце

Афиша Daily
Фото: Рустам Шагиморданов/@nikola_lenivets

Арт-объект в виде огромного сердца высотой 25 метров сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

В соцсетях арт-парка рассказали, что образ горящего сердца отсылал к герою произведения Максима Горького Данко, который вырвал сердце из груди, чтобы осветить людям путь. «Его поступок — квинтэссенция самоотверженной любви, бескорыстное желание отдать всего себя ближнему», — добавили организаторы. 16 разновеликих башен символизировали темный лес из легенды. 

Такое необычное масляничное чучело создал Николай Полисский. Куратором фестиваля выступил Иван Полисский.

 

Источник: соцсети

В качестве материалов для создания арт-объекта использовали горбыль, лозу, тонкомер и паллеты — отработанные и непригодные для других целей материалы. Сожжение «сердца» длилось более часа.

Гостей мероприятия также развлекали играми и состязаниями, участие в которых поощряли «блинкоинами». Специальную «валюту» можно было обменять на блины и горячий чай.

В прошлом году в «Никола-Ленивце» сжигали деревянный замок высотой 26 метров, в 2024 году — арт-объект «Вулкан» высотой 22 метра из березовых веток и сена. В 2023 году — арт-объект «Четвертая стена» в виде 19-метрового куба, собранного из вторсырья.

