Twenty One Pilots выпустили клип со стоп-моушен-анимацией на завирусившийся в сети трек

Вместе с синглом вышел клип со стоп-моушен-анимацией, созданный Тобиасом Гундорффом Бесеном на основе его короткометражки «Out of a Forest» 2010 года. В ней счастливая семья кроликов празднует день рождения под большим деревом, пока все не портит кровожадный волк.