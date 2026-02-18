Activision объявила о закрытии игры Call of Duty: Warzone Mobile

Activision объявила об отключении серверов мобильной версии Warzone. Игра перестанет работать 17 апреля.
Решение было принято спустя всего два года после релиза, несмотря на то что предварительная регистрация собрала более 50 млн человек, а общее количество загрузок, по данным Google Play, превысило 100 млн.
В официальном заявлении разработчики признали, что проект не оправдал ожиданий мобильных геймеров, хотя на ПК и консолях Warzone остается популярной. Игрокам предложили перейти на другую бесплатную игру студии — Call of Duty: Mobile, существующую с 2019 года и поддерживаемую более широким спектром устройств.
Компенсации за внутриигровые покупки и неизрасходованную валюту выплачиваться не будут. Пользователи уже назвали ситуацию безумной. Они считают, что Warzone Mobile изначально не нашла свою нишу, пытаясь конкурировать с собственной же COD: Mobile, при этом предъявляя более высокие требования к «железу» и не предлагая принципиально другого опыта.