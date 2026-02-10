В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна

В России стали в три раза чаще гуглить имя физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом свидетельствует статистика Google Trends.
Согласно ей, интерес к Эйнштейну вырос в феврале. В январе информацию о нем искали от 19 до 34 раз в день, а в феврале — уже от 65 до 100 раз. Это связано, возможно, с тем, что россияне путают Эйнштейна с Эпштейном.
Среди самых популярных запросов — «кто такой Эйнштейн», «когда умер Эйнштейн», «Джеффри Эйнштейн», «что сделал Эйнштейн», «Эйнштейн пати». Все эти запросы показали заметный рост.
Финансиста Джеффри Эпштейна обвинили в организации проституции и осудили за изнасилование несовершеннолетней в 2006 году. В 2019-м он был задержан повторно за организацию торговли девушками и подростками, во время рассмотрения дела его нашли мертвым в тюремной камере.
Эпштейну грозило до 45 лет лишения свободы. Его смерть породила огромное количество теорий заговора: люди утверждали, что Эпштейн не совершал суицида, как было заявлено в официальной версии, а был убит из‑за информации, которую знал об элите страны.
Несмотря на смерть, ФБР не опубликовало все доступные материалы по делу Эпштейна. 30 января в свободном доступе оказалась новая партия документов по делу Эпштейна, их опубликовал Минюст США.