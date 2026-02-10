В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна

Согласно ей, интерес к Эйнштейну вырос в феврале. В январе информацию о нем искали от 19 до 34 раз в день, а в феврале — уже от 65 до 100 раз. Это связано, возможно, с тем, что россияне путают Эйнштейна с Эпштейном.