Ярославский рынок в Москве реконструируют

Московские власти включили Ярославский рынок в программу комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает телеграм-канал «Стройки ― и точка».
Проект охватывает территорию рынка и близлежащих гаражей ― всего около 2 гектаров. На них планируется возвести 9 тыс. квадратных метров общественных зданий и деловой комплекс площадью 11 тыс. «квадратов».
В 1990-е годы Ярославский рынок, как и многие другие, оброс киосками. В 2000-е там появилась крытая галерея, куда переехала часть продавцов. Старое здание рынка со временем снесли, а на его месте открылся супермаркет.
Весной 2024 года рынок закрывали из-за нарушений санитарных норм, затем он ненадолго возобновил работу и вскоре вновь закрылся после очередной внеплановой проверки.
В 2023 году была разработана концепция полной реконструкции рынка, включающая обновление зданий и благоустройство прилегающей территории. Будет ли она воплощена в жизнь, пока неясно.