Crocs выпустят обувь в форме LEGO

Crocs объединились с LEGO, чтобы выпустить обувь в форме фирменного кубика. Покупателям будут доступны два цвета: красный и желтый.
Цена пары составит 150 долларов (около 11,5 тыс. рублей). В комплекте с каждой парой обещают положить мини-фигурку человечка в миниатюрных Crocs.
Продажи стартуют только 16 февраля. Одним из первых хайповую обувь затестил эстонский музыкант Томми Кэш на Неделе моды в Париже.
Crocs регулярно выпускают коллаборации с крупными брендами. 13 января в продажу поступили сабо Crocs х Сoca Cola. Один из вариантов обуви выполнен в стиле классической колы, а другой — диетической. Цена каждой пары — 70 долларов (около 5600 р.).
В ноябре Crocs представили обувь с осьминогом Сквидвардом из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». В передней его части расположена объемная голова героя, а ремешок на пятке отсылает к его униформе в кафе «Красти Краб» — белой шапке с синим якорем.