Crocs выпустят обувь в форме LEGO

Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»

Crocs выпустят обувь в форме LEGO

Фото: Crocs

Crocs объединились с LEGO, чтобы выпустить обувь в форме фирменного кубика. Покупателям будут доступны два цвета: красный и желтый. 

© Crocs

Цена пары составит 150 долларов (около 11,5 тыс. рублей). В комплекте с каждой парой обещают положить мини-фигурку человечка в миниатюрных Crocs.

Продажи стартуют только 16 февраля. Одним из первых хайповую обувь затестил эстонский музыкант Томми Кэш на Неделе моды в Париже. 

Видео: @tommycashworld

Crocs регулярно выпускают коллаборации с крупными брендами. 13 января в продажу поступили сабо Crocs х Сoca Cola. Один из вариантов обуви выполнен в стиле классической колы, а другой — диетической. Цена каждой пары — 70 долларов (около 5600 р.). 

В ноябре Crocs представили обувь с осьминогом Сквидвардом из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». В передней его части расположена объемная голова героя, а ремешок на пятке отсылает к его униформе в кафе «Красти Краб» — белой шапке с синим якорем.

