Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию

На красных клогах есть слоган Сoca Cola «Это настоящее» («It’s the real thing»). На белых — слоган «Просто ради вкуса!» («Just for the taste of it!»).



Недавно стало известно, что Crocs сделали сабо со Сквидвардом из «Губки Боба». В передней части расположена объемная голова героя, а ремешок на пятке отсылает к его униформе в кафе «Красти Краб» — белой шапке с синим якорем.