«Кто мы? Куда мы идем?»: «Архстояние» объявило тему и хедлайнера фестиваля

В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026
Начинающий актер Джейсон Шмидт снимется с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода
Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России
Лола Тун и Лили Рейнхарт на новых постерах к фильму «Запретный плод»
К 20-летию «Классного мюзикла» Эшли Тисдейл вновь примерила наряды Шарпей
Синоптик: 20-градусные морозы продержатся в Москве до середины следующей недели
Анна и Михаил — самые популярные имена детей, родившихся в Москве в 2025 году
Рейчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей
Лора Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix
Мэделин Клайн присоединится к Глену Пауэллу в комедии Джадда Апатоу
Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»
Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По
«Детям позволено ошибаться»: Дэвид Бекхэм заявил, что пытался научить детей пользоваться соцсетями
Финал игровой саги Life Is Strange: Reunion выйдет в конце марта
Шереметьево поучаствует в аукционе для покупки Домодедово
Аманда Сейфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
В Босфоре нашли тело мужчины — предположительно, это пропавший в августе российский пловец Свечников
Стивен Грэм и Андреа Райсборо держат на цепи сына в трейлере триллера «Heel»
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
Четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»

«Кто мы? Куда мы идем?»: «Архстояние» объявило тему и хедлайнера фестиваля

Фото: Стас Червонных/пресс-служба «Архстояния»

Фестиваль «Архстояние-2026», который пройдет с 23 по 26 июля в арт-парке «Никола-Ленивец», будет посвящен теме «Маршрут перестроен». Об этом «Афише Daily» рассказали представители фестиваля современного искусства и архитектуры.

Кураторы мероприятия предложат свои ответы на вопросы «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». Выбор темы обусловлен состоянием современного человека, который живет в условиях постоянных изменений и неопределенности. 

«Привычные логические и рациональные способы планирования больше не работают: сложно определить, где ты находишься сейчас, невозможно заранее построить понятный путь. Фестиваль предлагает принять это и рассмотреть неопределенность не как проблему, а как отправную точку для движения и поиска новых дорог», ― отметили в пресс-службе феста.

«Архстояние» сменит формат и запустит большую игру-путешествие: пространство «Николы-Ленивца» превратят в масштабный квест и «тотальный спектакль», где ключевая роль достанется зрителю. Арт-объекты, сцены, перформансы, практики и специально разработанные маршруты будут частью навигационной системы без единственно правильного пути — каждый участник сам выбирает, куда идти и что пробовать, собирая собственный маршрут с обходами, остановками и неожиданными поворотами.

Одним из центральных проектов станет 15-метровый интерактивный арт-объект «Розовый сон». Его автор — Антон Кочуркин, куратор «Архстояния» и руководитель бюро «8 линий». Конструкция задумана как лабиринт: у объекта будет 12 входов, но до вершины ведут только два. Добравшиеся до нужной площадки смогут спуститься по сеткам-паутинкам — в непривычном для тела, но приятном покачивании.

Макет арт-объекта «Розовый сон»
© Пресс-служба «Архстояния»

Билеты и трансфер до «Николы-Ленивца» можно купить на «Афише». Три первых релиза билетов уже проданы, сейчас в продаже четвертый ― с ценником в 8900 рублей. Стоимость повысят 2 февраля.

Расскажите друзьям