ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы

Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI получил максимальный балл по 9 предметам из 15 на вступительном экзамене в японские университеты. Общая точность его ответов составила 97%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании LifePrompt, проводившей эксперимент.
В испытании участвовали чат-боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) Gemini, Claude Opus и ChatGPT. Последний показал лучший результат по математике, информатике, химии, основам биологии и физики, политике и экономике. Claude Opus от компании Anthropic получил высший балл по трем предметам, а Gemini от Google отлично справился только с двумя дисциплинами.
Среди предметов, по которым ChatGPT не смог добиться максимального результата, с самым низким результатом оказался японский язык: 90% правильных ответов. По словам исследователей, ИИ не способен адекватно понимать эмоции, выражаемые в литературе, а действия персонажей часто противоречат тем установкам, которыми обладает нейросеть.
Компания проводит подобный эксперимент уже четвертый год подряд. В 2024-м ChatGPT продемонстрировал средний уровень правильных ответов, 66%, а через год улучшил этот показатель до 91%.
В ноябре стало известно, что против OpenAI подали семь исков из-за самоубийств пользователей ChatGPT. Истцы утверждали, что их близкие впадали в тяжелые психологические состояния после продолжительных сеансов общения с чат-ботом.
Представители американских и канадских семей обвинили OpenAI в подстрекательстве пользователей ChatGPT к суициду. Они настаивали на денежной компенсации и требовали внесения изменений в работу чат-бота. Среди них — автоматическое прекращение беседы при обсуждении способов суицида.