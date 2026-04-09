Ив Хьюсон и Ченнинг Татум сыграют в фильме «Остров Мэн»

Ив Хьюсон («В ее глазах», «Идеальная пара», «Заговор сестер Гарви») и Ченнинг Татум («Шаг вперед», «Грабитель с крыши») снимутся в фильме «Остров Мэн». Об этом сообщил Deadline.
Проект реализует Amazon MGM Studios. Режиссером картины станет Рид Кэролайн, которая написала сценарий вместе с Джейсоном Келлером и Брайаном Джонсоном.
В новой ленте кинематографистка расскажет о гонках Isle of Man TT — старейшем в мире автоспортивным событии. Оно существовала задолго до появления Формулы-1 и MotoGP и остается уникальным зрелищем по сей день.
О турнире также готовят документальный сериал при продюсерском участии Татума, Кэролайн, их компании Free Association, студии Plan B Брэда Питта, Гаймона Касади из Entertainemnt 360, Келлера, а также Box to Box Films и Mediawan.
Кинематографисты уже завершили съемки документального шоу и теперь займутся превращением истории TT в игровую картину. Ее разработку возьмут на себя Free Associattion и Plan B. Среди продюсеров будут Татум, Кэролайн, Питт, Касади и Келлер.
Каким будет сюжет будущей ленты, пока не уточняется. Детали о ролях Татума и Хьюсон тоже держатся в секрете. Ранее сообщалось, что фильм расскажет о гонщиках-экстремалах, стремящихся за своими мечтами вопреки рискам, и исследует последствия выбора столь опасного призвания.