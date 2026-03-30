У потомка д’Артаньяна взяли тест ДНК для идентификации могилы мушкетера

Кадр: Мосфильм

Герцог Эмери де Монтескью д’Артаньян, потомок капитана королевских мушкетеров, ставшего прототипом литературного героя д’Артаньяна, сдал материал для ДНК-анализа недавно найденных останков, которые могут принадлежать его предку. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

По словам герцога, его биологический материал ученые сравнят с образцами с найденного скелета. Для сдачи крови и слюны Эмери, живующий на юге Франции,  приехал в Париж. Результаты теста будут готовы через две недели.

«По сути, я оказался своего рода ключевой фигурой. Ведь для того, чтобы установить, действительно ли найденный в соборе скелет принадлежит моему пращуру, необходимо провести тест ДНК. <…> Целый ряд фактических элементов позволяет предположить, что на этот раз энигма столетий будет разгадана», — сказал герцог.

В марте в одной из церквей нидерландского города Маастрихт нашли скелет, который может принадлежать Шарлю де Бацу де Кастельмору д’Артаньяну — прототипу героя романа «Три мушкетера» Александра Дюма. Командир королевских мушкетеров Шевалье д’Артаньян погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Он был одним из ближайших сподвижников Людовика XIV, Местонахождение его останков было неизвестным. Сейчас археологи предполагают, что они обнаружены под алтарем церкви в Маастрихте.

