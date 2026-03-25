В Нидерландах, предположительно, нашли скелет д’Артаньяна

В одной из церквей нидерландского города Маастрихт нашли скелет, который, возможно, принадлежит Шарлю де Бац де Кастельмор, более известному как шевалье д’Артаньян. Об этом сообщает местный телеканал NOS.
Останки обнаружили в феврале при починке пола в церкви. Они находились в месте, где ранее стоял алтарь, под которым хоронили знатных и влиятельных людей. В области груди у скелета были остатки мушкетной пули, а еще в могиле лежала французская монета.
У скелета взяли образец ДНК и отправили его в лабораторию в Мюнхене. Там его сравнят с ДНК одного из потомков мушкетера. Результаты ожидаются в ближайшее время.
«Я пока очень осторожен в выводах. Пока ничто не противоречит тому, что это может быть именно он. Но я дождусь результатов ДНК-экспертизы», — отметил археолог Вим Дейкман, который участвовал в раскопках.
Д’Артаньян возглавлял мушкетеров — элитное военное подразделение, служившее личной охраной французского короля. Он погиб в 1673 году во время осады Маастрихта, когда французская армия пыталась взять город. Вероятно, его ранили мушкетной пулей в горло или грудь.
Что произошло с его телом дальше, точно неизвестно. Вероятнее всего, его не стали перевозить во Францию, поскольку бои за Маастрихт еще продолжались, и король решил похоронить его на месте. Французская армия разбила лагерь рядом с церковью в районе Маастрихта. Предположительно, именно ее и выбрали как место погребения мушкетера.
Д’Артаньян считается национальным героем Франции. Он стал всемирно известен благодаря роману «Три мушкетера», написанному французским автором Александром Дюма в 1844 году. Д’Артаньян был в книге четвертым мушкетером наряду с Атосом, Портосом и Арамисом.