SMM-редактор «Афиши Daily» и вокалист группы «Гафт» обсудят творчество и кризис среднего возраста

29 марта в петербургском баре «Лайка» пройдет очередной выпуск живого ток-шоу «Артисты рассказывают истории».
Ведущим, как и всегда, будет Николай Яковлев из группы «Гафт». В этот раз его собеседниками станут Алексей Нимандов — SMM-редактор «Афиши Daily», автор канала о непопулярной русскоязычной музыке «Унылый рок», и Женя Румянцев, редактор «VK Музыки» и автор «стиля ленивой фотографии».
В программе — разговоры о творчестве, кризисе среднего возраста, а также о поиске баланса между работой и искусством. Вход свободный, но количество мест ограничено (необходима регистрация).
Проект «Артисты рассказывают истории» вырос из одноименного подкаста, в котором Николай Яковлев беседует с музыкантами о творчестве и смежных темах. Ранее гостями были Гребенщик, певица Нежность на бумаге, группа Tap Up и другие.