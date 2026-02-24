В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская

Вышел первый тизер третьего сезона «Уэнсдей». В нем снялась Вайнона Райдер
Ски-альпинист Никита Филиппов поддержал акцию Сбера «Спасибо олимпийцам»
В России появится список разрешенных игр и игрушек для детских садов
Основатель «Додо-пиццы» после скандала сообщил, что все пиццерии сети в России станут pet-friendly
Даниель Дедуайлер исполнит главную роль в новых «Секретных материалах»
Бренд фигурок Funko заключил соглашение о разработке оригинальных фильмов, сериалов и анимации
Том Хэнкс сыграет президента США в экранизации романа «Линкольн в бардо»
Collider выбрал лучшие боевики всех времен. На первом месте — «Семь самураев»
Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме про создание «Завтрака у Тиффани»
В России выпустят первую научную книгу о пельменях
Нив Кэмпбелл в финальном трейлере «Крика-7»
Активисты повесили в Лувре фото брата короля Карла III Эндрю после задержания
Директор «Крошки-картошки» избил женщину в метро и получил 5 суток ареста
The Telegraph: Джеффри Эпштейн арендовал 6 складов для сокрытия улик против себя
По «Евангелиону» выйдет новый аниме-сериал
К 40-летию карьеры Дзюндзи Ито выпустили раскраску с его работами
Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России
Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске уволила курьера за помощь собаке. Теперь компанию отменяют
Продажи игровых консолей в Москве выросли в 2 раза перед 23 февраля
Девочка в теле бобра узнает про правила леса в отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Обществознание уберут из программы восьмых классов с 1 сентября
Тимоте Шаламе назвал Кристофера Нолана своим любимым режиссером
Средняя зарплата в России выросла до 98,1 тысячи рублей
«Грозовой перевал» получил дату цифрового релиза — 31 марта
Председательница Universal Донна Лэнгли подтвердила работу над «Мамма Миа! -3»
«Битва за битвой» получил 6 премий BAFTA, «Марти Великолепный» — ни одной
Реестр «растений-иноагентов» составят в Нижегородской области
Россияне стали реже перекусывать, чтобы похудеть

В «Аптекарском огороде» расцвела стрелиция королевская

Афиша Daily
Фото: @hortus_ru

 Стрелиция королевская, или райская птица, расцвела в ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, пишет РИА «Новости».

В пресс-службе оранжереи рассказали, что стрелиция — родственница банана, их листья очень похожи. «Самый необычный признак этого многолетника и отличительная особенность от других растений — соцветие из желто-голубых цветов, напоминающее птичью головку с острым клювом и расположенное на высоком и крепком цветоносе. Это соцветие — чудесная жердочка для птиц-опылителей», — добавили в «Аптекарском огороде».

«В Южной Африке стрелицию также называют цветком-журавлем, а ее изображение украшает обратную сторону монеты номиналом 50 центов. Кроме того, райская птица — цветочная эмблема города Лос-Анджелес», — рассказали в пресс-службе.

Стрелиция королевская растет медленно и цветет на третий-пятый год жизни. Растение достигает в высоту до двух метров.

Недавно в ботсаду МГУ пустила цветки орхидея-вампир дракула. Ее другое название ― орхидея-обезьянка, поскольку цветки похожи на обезьянью мордочку.
 

Расскажите друзьям