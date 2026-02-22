Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака

В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце
Друзья Эрика Дейна организовали сбор средств для его дочерей после смерти актера
Традиционный «голый фестиваль» в Японии собрал 10 тыс. участников. Шесть человек пострадали
Фронтмен Tame Impala проспал церемонию награждения премией «Грэмми»
Британке по ошибке зачислили 63 квадриллиона фунтов на подарочную карту кофейни
Глава Xbox Фил Спенсер решил уйти на пенсию
В США и Японии раскупили всех плюшевых орангутанов IKEA из‑за популярности обезьянки Панча
Paramount перенесла премьеру «Погром мутантов-2» на лето 2027 года
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году
Продюсеры хотели снять ремейк «Волшебника страны Оз» с главными звездами поттерианы
Анна Саваи — о роли Йоко Оно в фильмах Сэма Мендеса «Для меня важно рассказать ее историю»
В России предложили запретить выгонять кормящих матерей из общественных мест
В Таиланде скончался соучредитель Asos
В Росреестре рассказали о деревнях с самыми короткими названиями
Москвича, который жарил шашлыки на балконе, арестовали на 13 дней
Гигантского Лабубу сожгли на Масленице в Липецкой области
«Сказка о царе Салтане» за девять дней проката собрала миллиард рублей
Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
26 февраля в «Художественном» состоится премьера 4К-реставрации знаменитой драмы «Приключение»
Райан Гослинг на новом постере «Проекта „Конец света“»
«Чебурашка-2» собрал 6 миллиардов рублей к концу второго месяца проката
Джонатан Бейли на новых кадрах 4-го сезона «Бриджертонов»
Бобры спасают человека в новом отрывке «Прыгунов» студии Pixar
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Рейтинг эпизода «Озимандия» из «Во все тяжкие» опустился до 9,9. Он удерживал десятку 13 лет
«Сбер» предложил перевести бонусы «Спасибо» на развитие детского спорта в российских регионах
«The Life of a Showgirl» Тейлор Свифт стал самым популярным альбомом 2025 года
Марк Эйдельштейн сыграет Роберта Капу в новом фильме Шарлотты Колберт

Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака

Афиша Daily
Фото: picture alliance/Getty Images

Политическая драма «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака завоевала «Золотого медведя» ― главный приз 76-го Берлинского кинофестиваля.

«Желтые письма» рассказывает о турецкой семейной паре художников из Анкары. Политическая позиция супругов приводит к потере работы и финансовым трудностям. 

До этого режиссер из Германии получал гран-при Берлинале лишь 22 года назад ― в 2004 году «Золотого медведя» удостоилась картина «Головой о стену» Фатиха Акина. 

«Серебряного медведя» за лучшую роль первого плана получила немецкая актриса Сандра Хюлле, сыгравшая в драме Маркуса Шляйнцера «Роза». За лучшую роль второго плана наградили Анну Калдер-Маршалл и Тома Кортни («Королева в море»).

Гран-при жюри, которое в этом году возглавляет Вим Вендерс, получил фильм «Спасение» Эмина Алпера. Приз за лучшую режиссуру достался Гранту Ги («Всем нравится Билл Эванс»), а за лучший сценарий ― Женевьеве Дюлюд-де Селль («Нина Роза»).

За выдающийся художественный вклад была отмечена лента «Йо: Любовь - мятежная птица» Анны Фитч и Бэнкера Уайта. Драма «Хроники осады» сирийско-палестинского кинематографиста Абдаллы Аль-Хатиба была признана лучшим дебютным игровым фильмом.

