Главную награду Берлинале получил фильм «Желтые листья» Илькера Чатака

Политическая драма «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака завоевала «Золотого медведя» ― главный приз 76-го Берлинского кинофестиваля.
«Желтые письма» рассказывает о турецкой семейной паре художников из Анкары. Политическая позиция супругов приводит к потере работы и финансовым трудностям.
До этого режиссер из Германии получал гран-при Берлинале лишь 22 года назад ― в 2004 году «Золотого медведя» удостоилась картина «Головой о стену» Фатиха Акина.
«Серебряного медведя» за лучшую роль первого плана получила немецкая актриса Сандра Хюлле, сыгравшая в драме Маркуса Шляйнцера «Роза». За лучшую роль второго плана наградили Анну Калдер-Маршалл и Тома Кортни («Королева в море»).
Гран-при жюри, которое в этом году возглавляет Вим Вендерс, получил фильм «Спасение» Эмина Алпера. Приз за лучшую режиссуру достался Гранту Ги («Всем нравится Билл Эванс»), а за лучший сценарий ― Женевьеве Дюлюд-де Селль («Нина Роза»).
За выдающийся художественный вклад была отмечена лента «Йо: Любовь - мятежная птица» Анны Фитч и Бэнкера Уайта. Драма «Хроники осады» сирийско-палестинского кинематографиста Абдаллы Аль-Хатиба была признана лучшим дебютным игровым фильмом.