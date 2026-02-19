В Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю
Том Фелтон, лицо которого стало символом китайского Нового года, поздравил фанатов с праздником
В Изборске откроется выставка ковров времен СССР
Вышел трейлер «The Gates» — одного из последних фильмов с Джеймсом Ван Дер Биком
В «Эксмо» изъяли из продажи книгу «Кафка на пляже» Харуки Мураками
В Москве рекордный снегопад. Авто и трамваи стоят, авиарейсы переносят. Показываем кадры стихии
Вышел первый дублированный трейлер продолжения «Клиники» с голосами российского MTV
Умер рэпер Lil Poppa
В Австрии альпинист оставил возлюбленную на горе. Теперь его обвиняют в убийстве
С 1 сентября в России введут профильный ЕГЭ для педвузов
Бри Ларсон сыграет в фильме «Скелеты» Джей Джея Абрамса
Джейсон Сигел хотел убить Самару Уивинг, но попал в западню в трейлере «Только через твой труп»
Хьюстон Уильямс из «Жаркого соперничества» получил роль в сериале о Бабе-яге
Джон Малкович присоединится к Джоэлу Киннаману в сериале «Бишоп»
Bad Bunny сыграет главную роль в исторической драме «Порто‑Рико»
23 февраля парковки в Москве будут бесплатными
Лора Дерн и Симона Эшли снимутся в комедии «Peaked»
Соавтора сценария фильма «Простая случайность» отпустили из иранской тюрьмы
Вышел первый трейлер «Мумии» Ли Кронина
Элизабет Мосс, Керри Вашингтон и Кейт Мара в трейлере «Несовершенных женщин» по роману Араминты Холл
Wildberries запустил площадку для перепродажи вещей «Ресейл»
Смотрим русский трейлер «Охоты за тенью» ― нового фильма с Джеки Чаном, который выйдет в РФ
Обвинение запросило условный срок для Гуфа
Звезда «Спасателей Малибу» Дэвид Чокачи снимется в перезапуске шоу
В Приморье обнаружили новых для России бабочек
Многоженец Иван Сухов стал отцом 31-го ребенка и просит прекратить уголовное дело против него
Кто‑то подал от имени Ларисы Долиной заявку на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости
Верховный суд оставил в силе штраф для Google в размере 91 000 000 000 000 000 000 рублей

Первое видео на YouTube стало музейным экспонатом

Афиша Daily
Фото: jawed/YouTube

Реконструкция интерфейса YouTube 2006 года ― с оригинальным видеоплеером и самым первым роликом на видеохостинге ― стала экспонатом Музея Виктории и Альберта в Лондоне. Об этом сообщает Artnet.

Новый экспонат пополнил коллекцию цифровых артефактов дизайна как значимый момент в истории интернета. По словам куратора музея Каролины Граднер, приобретение позволит культурной площадке показать, как интернет сформировал «сегодняшний гипервизуальный мир — и медиасреду вместе с экономикой создателей контента».

Реконструкцию YouTube образца 2006 года делали вместе с UX-командой видеохостинга. В процессе потребовались нестандартные решения, чтобы обойти проблему устаревания большого числа технологий, на которых держался YouTube два десятилетия назад.

Покупка музея состоит из трех частей. Первая — исходный фронтенд-код сайта, зафиксированный 8 декабря 2006 года Internet Archive, а также видеоплеер, рассчитанный на работу через Adobe Flash Player. Вторая — файл видео «Me at the Zoo». Третья — рекламные объявления YouTube, которые показывались на странице просмотра в период с декабря 2006-го по январь 2007-го.

Реконструкцию можно увидеть в галерее «Design 1900–Now» в главном здании Музея Виктории и Альберта в Саут-Кенсингтоне. Она присоединилась к другим ранее приобретенным цифровым объектам — например, WeChat (попал в коллекцию в 2017 году) и вирусной мобильной игре Flappy Bird (приобретена в 2014-м).

YouTube запустился в 2005 году, а первое видео на него ― под заголовком «Me at the Zoo» ― загрузил 24 апреля 2005 года сооснователь платформы Джавед Карим. На кадрах Карим стоит рядом с вольером со слонами. «Что круто, у этих животных очень длинные хоботы. Они круто выглядят. И на этом все», — говорит программист в камеру. С момента публикации ролик набрал более 382 млн просмотров. 

Расскажите друзьям