Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»

На ютуб-канале AMC+ появился первый тизер третьего сезона «Вампира Лестата» ― сериала, который раньше назывался «Интервью с вампиром».
В отличие от первых двух сезонов, рассказанных в основном с точки зрения Луи де Пуэнт дю Лака в исполнении Джейкоба Андерсона, на этот раз в центре внимания — кровопийца Лестат, которого сыграл Сэм Рид. В новых эпизодах Лестат создает рок-группу и отправляется в тур.
В первом тизере показывают, как главный герой отжигает с голым торсом на сцене. Это перемежается с кадрами диких вечеринок, подогреваемых наркотиками.
Новый сезон шоу выйдет этим летом на AMC и AMC+.
Показ первого сезона «Интервью с вампиром» проходил со 2 октября по 13 ноября 2022 года, второго — с 12 мая по 30 июня 2024-го. Шоу основано на одноименном романе Энн Райс.