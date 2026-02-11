Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»

Британская актриса Клаудия Джесси, известная по роли Элоизы в сериале «Бриджертоны», снимется вместе с Гленн Клоуз («Роковое влечение», «Жена») в сериале «Up to No Good» («Не к добру»). Об этом сообщил Deadline.
Ранее этот проект носил рабочее название «Мод». Его режиссером стал Ли Хейвен Джонс («Жестокая любовь: история Рут Эллис»). Съемки шоу уже стартовали в Лондоне. В его основу легли рассказы шведской писательницы Хелен Турстен.
Будущий сериал расскажет о пожилой убийце с тяжелым прошлым по имени Мод. Решив покончить с жизнью, проведенной в заботе о сестре, героиня вновь берется за дело. Подозрительному детективу и всему миру, созданному для молодежи, предстоит узнать, на что готова Мод ради защиты своей свободы.
Джесси исполнит роль детектива Ханны. Она будет расследовать смерть в доме Мод. Мира Сайал сыграет Маргарет, Пенелопа Уилтон — Шарлотту. Сценарий «Up to No Good» написали Нина Рейн и Мозес Рейн.
Сериал выпустят Playground, Channel 4 и Sony Pictures Television. Клоуз выступает одним из продюсеров сериала наряду с Ниной и Мозесом Рейнами и Моренике Уильямс. Исполнительными продюсерами стали Скотт Хафф и Колин Каллендер.