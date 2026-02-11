Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой

Четыре видеоработы Таус Махачевой: «Ковер» (2006), «Каракуль» (2007), «Рехъен (авар. — стадо)» (2009) и «Усилие» (2010) — относятся к раннему этапу ее творчества. В этот период важнейшей темой для Махачевой, внучки поэта и прозаика Расула Гамзатова, стали традиции проживающего в Дагестане аварского народа, к которому принадлежит ее семья. В этих работах художница обращается и к более широкому контексту: она показывает пейзажи Дагестана, элементы традиционной культуры и быта.